Mairie Diass : Le budget s’élève à 2 371 650 000 F CFA

Le Conseil municipal de Diass a adopté hier à l’unanimité le projet de budget 2023. Selon le maire, Mamadou Dione, le budget s’élève à 2 .71.650.000 FCFA contre 1.252.100.000 FCFA, soit une hausse de plus de 89,41% par rapport au budget 2021 et 25,67% pour l’année 2022. Les dépenses de fonctionnement sont estimées à 1.408.850.000 soit 59,40% du budget. Quant aux dépenses d’investissement, elles représentent 962.800.000 FCFA soit 40,60% du budget global (et 65,33% des recettes hors transferts). Pour cet exercice, la municipalité compte investir principalement dans l’Éducation, le Sport, la Santé, l’Hygiène public, le nettoiement, l’action sociale, les pistes, l’éclairage public etc.