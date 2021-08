Terrain, maison : un émigré trompé et escroqué par sa mère et son frère

C’est une triste histoire d’un jeune émigré camerounais qui a travaillé des années durant en Europe tout en envoyant de l’argent régulièrement à sa mère et son frère pour l’achat d’un terrain et la construction d’une maison. A son retour d’Europe avec sa femme, il découvre la grande anarque orchestrée par sa propre famille dans son dos. Aucun terrain, aucune maison…Il a été escroqué par sa propre mère et son frère…

Je m’appelle Georges, je suis âgé de 35 ans, je suis marié et père de 2 enfants. Je vis en Europe où j’ai un assez bon emploi qui me permet de subvenir aux besoins de ma famille ici en Europe et celle restée au pays. Mais depuis mon retour au pays il y a une semaine, je suis confronté à une situation qui me dépasse et j’ai vraiment besoin de vos conseils.

Il y a 10 ans, j’ai terminé mes études supérieures en Europe, par la grâce de Dieu 2 ans plus tard j’y ai trouvé un bon emploi et j’ai ensuite fondé ma famille ici en Europe. Mes deux familles ne manquaient de rien, mon père étant décédé et étant l’aîné de ma famille, il était de mon devoir de m’occuper de ma mère et de mes petits-frères.

Il y a 2 ans lors d’un séjour au pays j’ai acheté un terrain où je comptais construire mon domicile. J’ai chargé mon cadet direct âgé de 30 ans de suivre pour moi le chantier, c’est à lui que j’envoyais de l’argent pour les travaux et pour la famille. Je lui envoyais près de 1.000.000 FCFA chaque mois pour le chantier, sans compter les imprévus.

Quand je demandais à ma mère si le chantier évoluait bien, elle me répondait oui, pareil pour mes deux autres cadets. Mon frère en charge du chantier m’envoyait même des photos du chantier.

Il y a une semaine je suis arrivé au pays avec mon épouse, il était question qu’il me montre le chantier en question. Je suis arrivé sans prévenir ma famille car je voulais faire une surprise à ma mère et mes frères. Et ma surprise a réussi car ils ne s’y attendaient vraiment pas.

Le lendemain de mon arrivée, puisque mon frère ne travaillait pas ce jour-là, je lui ai demandé de m’accompagner mon épouse et moi au chantier pour que je vois comment ça évolue. Il m’a dit qu’il ne pouvait pas car il avait autre chose de prévu. Je n’en ai pas fait un problème et lui ai demandé de m’inclure dans son programme du lendemain pour qu’on puisse y aller.

Le lendemain je suis étonné que chaque fois que je lui demande à quelle heure on ira au chantier, il ne me dit rien de concret. Finalement dans l’après-midi sans lui demander son avis je l’ai embarqué dans la voiture.

Quand on arrive au chantier, je constate que la maison est effectivement presque achevée, mais l’architecture que je vois n’a rien à voir avec ce que j’avais décidé avec l’architecte et le maçon, en plus, je constate que la maison est habitée par des personnes que je ne connais pas.

Je me dirige donc vers la maison, je trouve un monsieur assis à la véranda et je me présente en lui disant que je suis le propriétaire de la maison, je lui demande ce qu’il fait là. Il me répond que je fais sûrement erreur, qu’il est le propriétaire de la maison, qu’il a acheté le terrain chez le monsieur qui se tient derrière moi, ceci en pointant du doigt mon frère.

J’ai manqué de m’évanouir, j’ai tout de suite compris que mon frère et ma mère s’étaient joué de moi tout ce temps. Je suis rentré à la maison et j’ai fait asseoir tout le monde, je leur ai demandé à tous de m’avouer eux même la vérité, personne ne parlait je suis entré dans une colère noire et c’est là que mon deuxième cadet de 18 ans s’est décidé à tout m’expliquer.

Apparemment mon frère et ma mère ont revendu mon terrain et chaque fois que j’envoyais de l’argent ils l’encaissaient puisqu’il n’y avait pas de chantier. Je ne vous mens pas que ce soir-là si ma mère ne m’arrêtait j’aurais pu tuer mon frère tellement je l’ai roué de coups.

Sans tarder j’ai pris mes affaires, puis mon épouse et moi sommes allés nous installer à l’hôtel. Je n’arrive pas à comprendre que ma propre famille puisse me voler à ce point ! Je leur envoie pourtant une somme d’argent conséquente chaque mois bien que mon frère ait un travail. En ce moment je ne sais vraiment pas quoi faire, je songe à porter plainte mais en même temps j’hésite car c’est ma famille. Mais une chose est sûre je ne leur enverrai plus le moindre sou.