Makhtar Cissé limogé, Akilee parti…la Senelec cherche compteurs, les syndicats en colère

Approvisionnement de compteurs par la SENELEC : Les syndicats-défenseurs de Papa Mademba Bitèye se retournent contre lui

Que se passe-t-il à SENELEC ? La Convergence syndicale des travailleurs de SENELEC qui regroupe tous les syndicats-maison de la société, à savoir le SUTELEC, le SUDETEN, le SYNTES, le SATEL ainsi que le SYCAS qui regroupe tous les cadres de SENELEC (CSTS), vient de se fendre d’une déclaration intitulée : Leurres ou lueurs ? Dans cette déclaration, la Convergence syndicale des travailleurs de SENELEC met à nu la gestion de l’actuel Directeur général de SENELEC Papa Mademba Bitèye, après plus de vingt (20) mois à la tête de la boîte.

Le tableau que la Convergence dresse est sombre, alors que la plupart des syndicats signataires avaient été les grands ardents défenseurs de Papa Mademba Bitèye, lorsque ce dernier avait entrepris une vaste campagne faite de manipulations pour dénoncer le contrat liant SENELEC à AKILEE pour dénigrer celui qui était alors son ministre de tutelle et prédécesseur à la tête de SENELEC, Mouhamadou Makhtar Cissé.

Dans ladite déclaration, la Convergence dénonce d’emblée la nébuleuse gestion des ressources humaines à SENELEC caractérisée par l’opacité totale dans l’organisation des concours, le pourvoi des postes vacants, la création de postes taillés sur mesure. C’est ainsi que constate la Convergence : « Après plus de vingt (20) mois à la tête de Senelec, force est de constater que les principes de bonne gouvernance sont foulés, du pied, par Monsieur Papa Mademba BITEYE, Directeur Général, à travers ses errements et ses lenteurs administratives dans la déclinaison de décisions stratégiques. Aucune vision partagée, ni aucune démarche visible et pertinente ne sont assises sur une politique claire et convaincante. »

Au contraire, poursuit-elle : « les décisions inscrites dans les notes prises et diffusées sont, souvent, sujettes à caution et interrogations, sur le plan de la cohérence ou de la simple logique professionnelle. Le Top Management qui est composé d’un Directeur Général, d’un Secrétaire Général, de 14 Directeurs Principaux, de 25 Directeurs d’unité et de 12 Délégués, est dans un tâtonnement inexplicable et dans un attentisme indicible concernant la conduite des affaires de Senelec. »

La Convergence des syndicats constate un manque d’équité et de transparence dans la gestion des ressources humaines à SENELEC. La CSTS dénonce le manque de partenariat social tant vanté par Papa Mademba Bitèye, et qui n’est qu’un slogan à SENELEC, « avec une absence de concertation et de discussion en amont sur les décisions majeures relatives à la vie de l’entreprise. » Elle alerte : « La mal gouvernance risque de plomber tous les efforts consentis par les autorités étatiques en vue de mettre Senelec dans les conditions optimales de performances censées mener, à bien, sa mission de service public. »

Pour couronner le tout, la CSTS dénonce un autre dysfonctionnement à SENELEC, et pas des moindres, et qui est noté avec une rupture dans l’approvisionnement des compteurs. Selon elle : « Une situation qui crée des désagréments à la clientèle. Les nouveaux compteurs acquis ne répondent pas aux spécifications techniques et aux exigences du Woyofal. Les travailleurs exigent un bon approvisionnement de compteurs en quantité et en qualité pour la satisfaction de la demande. ». Les compteurs sont défectueux.

Quel renversement de situation ! La plupart des syndicats qui composent la Convergence, s’étaient coalisés, il y a peu de temps pour mener la plus vaste campagne de dénigrements, de contrevérités jamais orchestrée à l’endroit d’une autorité (Mouhamadou Makhtar Cissé), tout juste pour aboutir à son départ du gouvernement, et légitimer ainsi la rupture du contrat d’approvisionnement liant SENELEC à AKILEE concernant l’approvisionnement des compteurs. L’histoire s’avance toujours masquée et peut jouer des tours inattendus.

La rédaction de Xibaaru