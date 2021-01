Marème Faye…mal conseillée comme son mari

Sortie à la RTS : Marième Faye Sall mal conseillée comme son mari Macky Sall

Un Président de la République et une Première Dame mal conseillés. C’est ce qui se passe au Sénégal. Comme son mari, Président de la République, Marième Faye Sall se trouve très mal conseillée. Il aurait fallu la sortie de Marième Faye Sall, au lendemain de la sortie de Brigitte Macron, l’épouse du Président français Emmanuel Macron, sur TF1, pour briser le mythe sur notre Première grande Dame ».

Marième Faye Sall, malgré qu’elle subît des accusations, était bien au chaud dans son coin et on l’aimait comme ça. Avait-elle alors besoin d’effectuer une sortie sur la RTS pour finalement ne rien dire. Marième Faye a fait sa sortie, mais pour finalement donner quelle impression à l’opinion ? L’image d’une Première Dame qui copie sur sa pendante française. Marième Faye Sall est vraiment mal conseillée. C’est ce qui est lamentable. Elle est accusée de « copier sur Brigitte Macron » qui avait fait l’une de ses premières apparitions au JT du 20H de TF1.

Marième Faye Sall n’est pas apparue sûre d’elle-même. Elle butait sur les mots et se répétait souvent. Elle manquait de sérénité. C’est pourquoi, lors de son passage sur la RTS, les observateurs ne l’ont pas trouvée belle, avec un visage creux, tentant coûte que coûte de démentir la rumeur qui avait été répandue sur elle, comme quoi elle était « folle ». Il lui fallait convaincre les Sénégalais et prouver qu’elle « n’est pas folle ». Avait-elle besoin d’un tel cirque ? Avait-elle franchement besoin de faire sa sortie pour parler et finalement ne rien dire.

Marième Faye Sall montre que c’est elle qui se rend responsable de toutes les rumeurs malveillantes qui se répandent sur sa personne. Elle n’avait vraiment pas besoin de sa sortie pour convaincre les Sénégalais qu’elle « n’est pas folle ». Pourquoi, devait-elle se prêter à un tel exercice ? Il n’y a que des laudateurs capables de voir des étoiles quand le soleil est au zénith pour se féliciter de sa sortie. Ce qui montre tout comme son mari, comment elle est mal conseillée…

Les laudateurs qui tournent autour d’elle comme des mouches ne la poussent qu’à se forger une mauvaise image au sein de l’opinion, à force de l’encenser en lui faisant croire que tout devient beau dans tout ce qu’elle entreprend. Or Marième Faye Sall a tout simplement été affreuse lors de sa sortie sur la RTS. C’est une armée de laudateurs qui entoure l’épouse du Chef de l’Etat et qui ne la conduise qu’à se faire couper du peuple. Ce qui est inquiétant, c’est de voir la liste de ses laudateurs s’allonger avec désormais dans les rangs, un certain Mamadou Ndoye Bane.

La rédaction de Xibaaru