Cette pro Trump vole l’ordinateur de Pelosi et tente de la vendre aux Russes

Arrêtée pour l’invasion du Capitole, elle voulait vendre l’ordinateur de Pelosi aux services russes

Riley June Williams, une jeune femme de 22 ans arrêtée pour avoir fait partie de l’invasion du Capitole américain, est accusée d’avoir voulu voler l’ordinateur de Nancy Pelosi pour le vendre aux services russes.

Depuis l’invasion du Capitole, Riley June Williams a changé son numéro de téléphone et ffacé ses comptes sur les réseaux sociaux. Mais le FBI a tout de même remonté sa trace et a interpellé la jeune femme de 22 ans lundi, chez elle, en Pennsylvanie. Les agents fédéraux, qui mènent une enquête minutieuse pour identifier et interpeller tous ceux qui ont fait irruption et interrompu le Congrès en pleine certification du résultat de l’élection présidentielle, la soupçonnent d’avoir eu un projet particulier : avoir voulu vendre le contenu de l’ordinateur de la présidente démocrate de la Chambre des représentants aux services de renseignements extérieurs russes (SVR).

Selon les documents publiés par le FBI, son ex-compagnon aurait montré aux agents une vidéo dans laquelle on voit Riley June Williams prendre un ordinateur ou une clé USB sur le bureau de Nancy Pelosi et expliquer son intention, précisant qu’elle comptait passer par une connaissance qui vit en Russie, selon le «Washington Post». Peu après l’invasion du Capitole, le chef de cabinet de la démocrate Pelosi, Drew Hammill, a confirmé qu’un ordinateur avait bien été volé, mais l’appareil en question n’était utilisé «que pour des présentations» et se trouvait dans une salle de conférence.

La mère de la jeune femme avait été interrogée par la chaîne anglaise ITV, confirmant qu’il s’agissait bien d’elle sur des images prises à l’intérieur du Capitole : «Je suis très mécontente. Je suis triste que ça lui arrive, qu’elle ait vraiment été à l’intérieur.» Riley June Williams s’était récemment intéressée de près à Donald Trump et «aux messages de l’extrême droite», avait complété sa mère.

Elle s’était rendue à Washington avec son père, pour assister à la manifestation au cours de laquelle le président sortant a intimé à ses partisans de se «battre comme des diables» pour «mettre fin au vol», sa formulation pour nier sa défaite électorale. Tous deux ont été séparés au début de la journée et se sont retrouvés pour rentrer ensemble à Harrisburg, précise ABC7.

Riley June Williams a été mise en examen pour infraction et troubles à l’ordre public au Capitole, mais pas pour vol de l’ordi de Pelosi. Plus de 70 personnes ont été, jusqu’à présent, inculpées pour leur participation à l’invasion du Capitole.