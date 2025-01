Mal-aimé en France…Macron s’accroche désespérément à l’Afrique

Emmanuel Macron a ouvert un nouveau front ! Le Président français est dans le viseur des États africains. Il a tenu des propos qui ont fait réagir le premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, et le gouvernement tchadien. Ce combat entre le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) et Macron est devenu une bataille entre un Etat qui a affirmé sa souveraineté et un président vomi par sa population.

Le discours d’Emmanuel Macron aux ambassadeurs a provoqué une fissure entre Paris et Dakar. Ousmane Sonko a réagi sur les propos de Macron sur le retrait annoncé des soldats français au Sénégal. «Nous avons proposé aux chefs d’État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très polis, on leur a laissé la primauté de l’annonce», avait déclaré le président français lundi. Des informations erronées selon le leader du parti au pouvoir, le Pastef.

«Aucune discussion ou négociation n’a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté, en tant que pays libre, indépendant et souverain», avait écrit Ousmane Sonko. Avant de rajouter : «La France n’a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l’Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains comme la Libye avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel».

Pour beaucoup d’analystes et d’observateurs de la géopolitique, Macron ne pouvait pas ne pas faire cette sortie. La France est mal en point. En première ligne dans la guerre en Ukraine, Macron en est ressorti très affaibli. Non seulement la France n’a pas pu arrêter la Russie, mais Poutine semble déterminer à bien corriger ses adversaires de l’heure. L’Ukraine est à court d’hommes et de matériels. Dans certaines vidéos sur la toile, le pays de Zelensky est obligé de se lancer dans l’enrôlement forcé des hommes.

Ajouté aux problèmes internes, Macron est sur la sellette. Depuis qu’il est au pouvoir, les Français ne sont pas contents. Il y’a eu la révolte des gilets jaunes, les manifestations des agriculteurs ou encore les manifestations contre les réformes des retraites. Macron ne cesse de dégringoler dans le cœur des sénégalais. Selon un sondage Odoxa-Backbone Consulting pour Le Figaro, une large majorité des Français se disent favorables à la démission de Emmanuel Macron. Choisir un premier ministre était un véritable problème pour lui.

Pour ne rien faciliter à Macron, Paris n’a plus la main en Afrique de l’Ouest. Les troupes françaises ont été chassées du Mali, du Niger et du Burkina Faso, après avoir été évincées de la République centrafricaine. Le départ de l’ambassadeur de France du Niger s’inscrit dans la même logique. Si le Sénégal suit la mouvance, la France risque d’avoir de sérieux problèmes. Ce pays a besoin de l’Afrique pour survivre. Sans ses bases arrières, l’ancienne colonie pourrait avoir des problèmes

Et Macron est un véritable perturbateur de la diplomatie française. Après ses propos polémiques à Mayotte, le voilà qui se lance dans un nouveau conflit. Malheureusement, il n’a pas le soutien de ses compères. «Les propos du Président Macron à propos du départ prétendument négocié de l’armée française au Sénégal et au Tchad sont démentis par les deux pays. Encore une fois, la désinvolture et les paroles non maîtrisées aggravent les relations internationales de notre pays. La diplomatie insoumise permettra le moment venu d’autres résultats», a réagi Jean-Luc Mélenchon.

«Monsieur le Premier Ministre, cher Ousmane Sonko. Ces déclarations n’engagent qu’Emmanuel Macron, un homme qui n’a plus de légitimité populaire, mais qui s’accroche au pouvoir et abîme son pays. Certainement pas le peuple français, que son discours ce matin a couvert de honte», a réagi le député français Aurélien Taché. Voilà ce qui arrive quand un président veut se substituer à son ministre des affaires étrangères.

Ces errements de Macron risquent d’être vraiment un frein dans les relations internationales de la France. Paris doit redéfinir ce qui le lie aux pays africains. C’est la seule manière d’assurer sa survie en Afrique. Une vague de souverainisme souffle en Afrique !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn