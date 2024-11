Malade mental décédé à Niari Tally : La réaction d’Ansoumana Dione

C’est un fait grave et inhumain qui a suscité l’indignation de tout le peuple sénégalais. Un malade mental errant qui décède, suite à une intervention tardive des éléments des Sapeurs-pompiers à Niary Tally, ce drame très douloureux devrait pousser les autorités sanitaires à se prononcer sur la question, ne cerait-ce que pour faire atténuer les peines ressenties par ses proches. Où est le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale ? Au Sénégal, paradoxalement, c’est comme si le malade mental n’a pas le droit d’être assisté, s’il est en danger et c’est très grave et incompréhensible.

Aujourd’hui, l’heure est venue pour chaque sénégalais de bien méditer sur le sort des malades mentaux errants. En vérité, il existe un sérieux problème de prise en charge au niveau des hôpitaux, par rapport à cette frange vulnérable de notre société. Pire, aucune mesure n’a été encore prise par les autorités sanitaires pour corriger ces irrégularités qui causent d’énormes pertes en vies humaines, du côté de ces individus, ne jouissant pas de toutes leurs facultés mentales. Et, ce problème ne concerne pas seulement les Sapeurs-pompiers, d’où l’intérêt pour l’Etat de bien réagir.

Au Sénégal, en matière de prise en charge des malades mentaux errants, seule l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), à travers son Centre Ansoumana DIONE de Kaolack, essaie d’y apporter des solutions idoines. Depuis le démarrage de nos activités, en janvier 2024, nous avons gratuitement assisté plus d’une centaine de bénéficiaires qui ont déjà regagné leurs familles. Malheureusement, les nouvelles autorités sanitaires n’ont pas voulu nous accompagner dans cette noble mission et c’est vraiment regrettable.