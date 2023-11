Malaise dans la télévision : la civilisation de la superficialité et de la mimésis (Par Alassane Kitane)

Qui regarde encore la télévision et quelle émission ? En enquêtant un peu dans le cercle de ses amis et collègues, on a tout de suite le sentiment qu’il y a, dans notre pays, un divorce entre la télévision et les citoyens. C’est vrai que les mutations technologiques ayant produit les réseaux sociaux y sont pour quelque chose, mais ce n’est pas la seule explication. Car ce que les Sénégalais vont regarder sur YouTube, Tik Tok etc., c’est une forme de télévision. C’est vraisemblablement parce qu’ils trouvent dans ces nouveaux médias des offres qui ne leur sont plus garanties dans les médias traditionnels. Les réseaux sociaux sont fous, mais ils nous ressemblent un peu : ils diffusent des inepties, des mensonges et des manipulations, mais ils ont l’avantage d’être amateurs, de ne pas revendiquer un professionnel qui est souvent le manteau de la mascarade.

Choisir son You tubeur, c’est en quelque sorte contribuer directement à son renforcement et par conséquent au contrôle des contenus qu’il doit véhiculer. Les médias sociaux nous mentent à longueur de journée, mais ce mensonge nous convient, c’est un contrat tacite entre un menteur devant sa caméra et un consommateur de mensonges devant son écran de téléphone ou d’ordinateur. Tout le monde s’en tire avec satisfaction. La télévision par contre nous ment tout en nous bandant les yeux et en nous anesthésiant le cerveau pour que nous ne voyions pas la structure et l’étendue du mensonge. Le pire mensonge est celui qui se fait à l’ombre du mythe de la vérité et du professionnalisme.

On était en droit de s’attendre à de véritables mutations de la production télévisuelle dans notre pays, mais tous les téléspectateurs se plaignent. Que se passe-t-il donc pour que le dégoût soit aussi universel ? Les pires émissions sont celles de talk-show où de curieux chroniqueurs et de très singuliers journalistes transforment les plateaux en rings pour des joutes oratoires dont le but, loin d’être la vérité, est justement son contraire. Ces gens sont allés trop loin dans la superficialité, mais surtout dans le mensonge flagrant.

La télévision est devenue le seul média ou chacun des débatteurs, journalistes et chroniqueurs vient avec une Révélation. On dirait un cirque de prophètes envoyés par madame Fantaisie pour brouiller le bon sens. Ce qui se passe, c’est que la presse s’est non seulement laissée assujettir par la politique, mais aussi abrutir par celle-ci. Dans un cirque à révélations, il y a évidemment peu de place à l’analyse et au débat serein. On dirait par conséquent que les hommes de la télé ont épuisé nos capacités d’endurance et de résilience face à la vulgarité, au mensonge téméraire et dévergondée et à la manipulation.

J’ai tellement envie de regarder des documentaires sénégalais sur l’émigration, sur la lutte, sur la créativité des jeunes, sur l’école sénégalaise, sur nos grands universitaires ! J’ai tellement envie de voir les enfants sénégalais regarder des dessins animés qui leur montrent Lat Dior et non de Gaule, Ndatte Yalla et Aline Sitöe au lieu de Jeanne-d ’arc, qui nous rappellent la grande époque des grandes prédictions de nos Saltigé à la place d’Athéna et Poséidon ! On a vraiment envie d’avoir, dans ce pays, d’avoir une télévision qui nous ressemble et nous rassemble. Il nous faut davantage de la créativité, de l’audace et de la responsabilité pour faire de la télévision un levier d’éducation citoyenne et d’intégration nationale.

