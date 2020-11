Malang Fadera liste des causes de l’émigration clandestine…

La recrudescence de l’émigration clandestine va de mal en pire depuis un moment au Sénégal.

L’heure est grave. Le signal est rouge. Le bilan est macabre. Et notre silence serait assimilé à une complicité.

L’OIM (Organisation internationale pour les migrations) a dénombré 140 personnes noyées sur les 200 que contenait la pirogue chavirée dans la nuit du 25 au 26 octobre 2020. Parallèlement, le Président de la République, Monsieur Macky Sall fait un bilan d’une dizaine de morts sur son compte tweeter.

Un fait gravissime semble échapper l’attention de beaucoup d’analystes. Un rescapé de ce naufrage a publiquement accusé la Marine Nationale d’avoir volontairement fait reverser leur pirogue. Le communiqué de la Direction des relations publiques des Armées (DIRPA) tentant à se justifier sur cette accusation est tout sauf convaincant. C’est pourquoi, nous interpelons le Chef de l’Etat pour qu’il ordonne une enquête indépendante sur cette affaire.

Pendant que nous pleurons encore ces compatriotes, une autre pirogue voulant rallier l’Espagne a pris un demi-tour pour des raisons climatiques le 01 novembre 2020. Sur le chemin du retour, elle fait un bilan de 05 décès et 60 rescapés.

D’autres pirogues ont aussi été renversées ces derniers jours.

Pour lutter contre ce fléau, il nous faut situer les responsabilités, analyser les causes et proposer des solutions.

À cet effet, les causes sont nombreuses et variées.

_ La pression sociale et familiale sont certes des facteurs favorisants l’émigration clandestine. Mais l’Etat est et demeure le principal responsable. Cela s’explique par l’échec lamentable de sa politique d’emploi des jeunes, de sa politique de pêche, de sa politique de l’agriculture et celle de l’élevage.

Il est avéré que le nombre le plus important des clandestins est issu des zones dont la principale activité est la pêche et des zones favorables à l’agriculture et l’élevage.

_ Emploi des jeunes :

La DER (Direction de l’Entreprenariat Rapide) a échoué sa mission à cause du clientélisme politique et son manque de rigueur dans les financements. Cela ne serait pas sans conséquence.

Résultat : ils ont un problème de recouvrement.

Son seul mérite est de créer des chiffres fictifs par des publi-reportages qui passent incessamment à la télévision. Ces chiffres de flatteurs sont loin de refléter la réalité du terrain.

_ Le Fongip (Fonds de garantie des investissements prioritaires) a aussi montré ses limites à cause de la politisation et de la mauvaise gestion. C’est au moins la position de Thierno Sakho, Chef de la division structuration du fonds. Un autre aspect important s’y ajoute. La garantie demandée aux jeunes entrepreneurs est aussi un facteur décourageant rendant difficilement accessible aux fonds.

PECHE :

Le problème fondamental que souffre ce secteur est des licences de pêche que l’Etat octroie à des bateaux étrangers dont un seul peut ravager en un jour dans la mer ce que l’ensemble de nos pirogues artisanaux ne peuvent pas avoir dans l’année. Malgré cette crise, l’Etat n’est pas dans les dispositions d’arrêter la commercialisation des licences qui est dépourvue de toute transparence. Cette thèse est confortée par l’ONG internationale environnementale Greenpeace dans un rapport. C’est pourquoi les acteurs se sont mobilisés pour dénoncer les 52 dernières licences livrées aux chinois par le ministre Alioune Ndoye.

Pour rendre attractif ce secteur, le gouvernement doit développer une politique de pêche artisanale. Il doit suspendre immédiatement la délivrance des licences de pêche industrielles. A défaut, il doit développer une politique de pêche saisonnière pour les bateaux étrangers.

AGRICULTURE :

Il n’est pas concevable qu’après soixante ans d’indépendance le paysan sénégalais ne cultive que saisonnièrement sans matériels sophistiqués. Alors que nous avons une pluviométrie et un climat favorable à une agriculture prometteuse. Dans la Casamance, le Saloum et le Walo l’Etat peut développer un entreprenariat agricole qui sort des slogans vides de sens. Malheureusement, nous avons un gouvernement qui ne brille que par la politique politicienne. Nous avons vu dans ce pays pendant des années des engrais destinés aux agriculteurs distribués à des parlementaires, bureaucrates et militants de la mouvance présidentielle qui ne connaissent pas le chemin qui mène aux champs.

L’Etat doit moderniser l’agriculture en favorisant la culture du riz, du maïs, de l’arachide et l’ensemble des légumes. Il doit créer des chambres froides dans ces zones de production et faciliter l’écoulement de ces produits. Il doit en fin, créer les conditions d’une industrialisation de transformation des produits locaux.

ELEVAGE :

Ce secteur est sans cesse heurté par des vols de bétails. L’Etat qui détient la mission régalienne est incapable d’assurer la sécurité des éleveurs et leurs biens. C’est pourquoi nous sommes toujours obligés de faire recours aux pays frontaliers pour nous approvisionner en moutons de Tabaski. Et cela explique l’échec pitoyable du PRONAM (Programme national d’autosuffisance en moutons). Le PROMOFA (Projet d’Appui à la modernisation des filières animales) n’est que l’ombre de lui-même. Le PRODELEC (Projet d’appui au développement de l’élevage en base et moyenne Casamance) n’a été qu’un effet d’annonce.

Le gouvernement doit aussi faire une priorité la transformation industrielle du lait de vache dont une quantité importante se voit pourrir dans certaines zones du pays.

Malang FADERA,

citoyen sénégalais