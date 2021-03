Malang Fadera : « Sonko est classé parmi les héros de la République »

Ousmane Sonko est désormais classé parmi les héros de la république.

J’ai observé un homme courageux, patriote, honnête et digne.

Il n’a fait preuve d’aucune faiblesse depuis le début de ce machiavélisme orchestré par le Président Macky Sall.

La sérénité qu’il dégage est juste impressionnante. Il a le caractère que l’on exige des grands leaders.

À présent tout le monde s’est rendu compte qu’il est un brillant stratège en communication. Il a très tôt compris qu’il faut résister par tous les moyens face à la dictature.

Il n’allait jamais bénéficier de cet élan de solidarité s’il n’était pas ferme dans ses positions. C’est parce qu’il a été radical que les gens ont cru à son innocence.

Vous voulez voir ses larmes ?

Vous voulez qu’il se mette dans une situation de faiblesse ?

Et bien non, on n’a pas à être faible si on à rien à se reprocher.

Vous qui avez pensé qu’il a commis l’erreur de ne pas répondre à la section de recherche dès le premier jour de sa convocation, vous êtes soit malhonnêtes, jaloux ou médiocres en analyse.

Vous imaginez qu’on l’inflige un mandat dépôt juste après son audition.

Allait-il avoir le temps de convaincre l’opinion?

Alors beaucoup croiront à sa culpabilité. Le doute sera installé même dans les rangs de son propre Parti. Il mettrait mal à l’aise ses lieutenants qui assurent sa défense dans les émissions.

Aujourd’hui Ousmane Sonko a le mérite de faire comprendre à Macky Sall le message. Il est l’élément déclencheur qui a permis au peuple de montrer qu’il est le seul à être souverain.

Il est un vrai symbole de résistance.

J’avoue que je constate des signes de précurseurs en fin de règne.

Mes prières et mon soutien total à Ousmane Sonko.

Malang FADÉRA, citoyen sénégalais.