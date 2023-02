Mali : L’identité des militaires sénégalais morts connue

Huit Casques bleus sénégalais de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations-Unies pour la stabilisation du Mali (Minusma) sont victimes de l’explosion d’une bombe artisanale dans le cadre de leur mission. Le drame s’est produit mardi dernier dans le centre du Mali.

Trois des victimes sont décédés : il s’agit du caporal Ousseynou Diallo. Agé de 33 ans, il est originaire de Kabatoki (Kaolack). Le défunt soldat laisse derrière lui une épouse et deux enfants. Il y a Pierre Tama Boubane. Militaire de la marine nationale, Pierre Boubane est âgé de 37 ans et membre de la Minusma, est originaire de la région de Kédougou. Et enfin, il y a Eugène Mingou, un militaire en service à la Marine nationale. Originaire de Ziguinchor, Eugène Mingou serait récemment marié, selon Rewmi.

Il s’agit des soldats de première classe Amdy Moustapha Diop et François Sarr et des marins Papa Mamadou Mass Diop, Cheikh Ahmeth Fadel Diouf et Mamadou Sall.