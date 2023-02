Série de cambriolage : Un lutteur et sa bande arrêtés à Jaxaay

Le lutteur répondant au nom de G…, chef de file d’une bande de cambrioleurs et son acolyte sont tombés. En cavale après avoir participé à une série de cambriolages commis à Dakar, Rufisque et dans la banlieue, ils ont finalement été arrêtés par la police de Jaxaay où plus d’une dizaine de téléviseurs écran plat volés par le lutteur et sa bande sont placés sous scellés.

Le lutteur et son principal acolyte parcouraient les artères de la ville de Dakar dans la matinée pour localiser les maisons où les grandes surfaces disposant de téléviseurs écran plat grand modèle. Ils utilisent toutes sortes d’astuces pour s’introduire dans les maisons ou lieux de commerce juste pour avoir une bonne topographie des lieux et situer ainsi l’emplacement exact des téléviseurs.

A la tombée de la nuit, lorsqu’ils retournent sur les lieux, le lutteur, muni d’une cisaille, s’attaque aux grilles de protection des salons ou chambres avant de céder la place à son acolyte un voleur aguerri qui se charge de démonter le téléviseur pour ensuite le faire passer par la fenêtre. Le tour est ainsi joué. Très actifs, dans la même nuit, ils peuvent emporter deux à trois téléviseurs dans une même cité ou dans une même rue. Ce procédé leur a permis de « frapper » à Dakar, dans sa banlieue et à Rufisque, cette dernière ville ayant été la plus ciblée par le lutteur et sa bande.

Le lutteur cambrioleur, son acolyte, les deux receleurs parmi lesquels un autre lutteur, ont été placés en garde à vue à la police de Jaxaay, selon Rewmi. En attendant leur conduite au parquet pour association de malfaiteurs, vols multiples commis la nuit et recel, ils pourraient être rejoints dans la chambre de sûreté du commissariat de police de Jaxaay par les autres membres de la bande qui sont en fuite.