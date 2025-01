Mali : Un célèbre imam envoyé en prison…après un sermon

Le Docteur Imam Sékou Sidibé, figure religieuse influente et respectée, a été interpellé par les forces de sécurité puis placé sous mandat de dépôt par le procureur du pôle judiciaire spécialisé en cybercriminalité. Cet événement intervient dans un contexte où la régulation des propos en ligne et la préservation de l’ordre public demeurent des priorités pour les autorités.

D’après les informations disponibles, cette interpellation fait suite à la diffusion d’une vidéo de 45 minutes et 20 secondes, filmée lors du sermon de l’imam le vendredi 17 janvier 2025 dans une mosquée de Bamako. Dans cette vidéo, l’imam Sékou Sidibé aurait tenu des propos virulents à l’encontre des formateurs militaires, suscitant un vif débat sur les réseaux sociaux.

Ces déclarations, qui ont été massivement partagées sur les plateformes numériques, auraient conduit le procureur spécialisé à engager des poursuites pour trois chefs d’accusation principaux : incitation à la violence, troubles à l’ordre public et tentative de démoralisation des troupes.

La cybercriminalité est un défi majeur de notre époque, et le Mali n’y échappe pas. Les autorités judiciaires, avec à leur tête le pôle spécialisé en cybercriminalité, mettent un point d’honneur à maintenir un équilibre entre la liberté d’expression et la sécurité collective. Cette affaire, bien que sensible, illustre l’importance d’une régulation stricte pour éviter que des propos, même involontaires, ne nuisent à la cohésion sociale et à la stabilité nationale.

Le procureur en charge du dossier a précisé que l'enquête se poursuit afin de déterminer les intentions exactes derrière les propos tenus dans la vidéo. « Chaque citoyen a le droit de s'exprimer librement, mais il est également de notre devoir de protéger les institutions et les valeurs de la République », a-t-il déclaré lors d'un point de presse.