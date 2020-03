Malick Wade Gueye : « Là où l’on se rend utile, là est la patrie »

« Là où l’on se rend utile, là est la patrie. »

En ces temps de mobilisation internationale face au Covid 19 , des sénégalais comme Kabirou MBODJI, Sadio MANÉ, Youssou NDOUR , Waly SECK…ont exprimé de la plus belle manière, le PATRIOTISME au vrai sens du mot. L’ensemble des forces vives de la Nation sénégalaise a fait bloc autour de son Excellence le président Macky SALL appréciant les mesures prises par celui-ci, père de la Nation pour combattre le mal.

Par-là aussi, la pandémie dite CORONAVIRUS montre les penchants négatifs d’une certaine catégorie de personnes qui se disent patriotes pour qui, on doit les croire pour changer le système.

Je crois qu’ils doivent corriger leurs vices et leurs défauts, comme on ôte

devant un miroir les taches de son visage.

Aucun sénégalais de bonne foi n’a apprécié la sortie de Ousmane SONKO, Monsieur propre et net, Monsieur patriote par la langue et le verbe, Monsieur sait tout et expert en tout. Quoi d’autre encore? Aidez-moi vous qui le suivez.

Aujourd’hui au Sénégal, l’homme qui mérite soutien n’est point celui qui fait de bonnes actions, mais celui qui parle dans les médias et réseaux sociaux de tous les sujets dont il ne maîtrise pas, faisant amalgame pour emporter les plus naïfs vers les erreurs. Entre paroles et actions il n’y a pas photo devant le créateur, l’omnipotent, l’omniprésent, le Juge unique et juste. A beau comploter contre le véridique qui fait juste et ne dit mot, vous allez toujours échouer quelques soient vos méthodes et formes de stratégies utilisées. Dieu lui a donné raison devant vis marches les vendredis, jour de recueillements, de prières et de pardons. Aujourd’hui, nous avons devant nous une équation que nous a servie le meilleur des mathématiciens qui a le logiciel qui contient toutes les données de chaque personne, de chaque chose, de chaque lieu, en tout temps: ( ALAKHOU AKBAR).

Veuillez donc, mes chers compatriotes distinguer par les gestes de chacun devant un combat national face à un seul ennemi les vrais patriotes d’avec les faux qui n’ont que leurs bouches pour exister. « YALA DOU FAY WAKHKAT BAYI JEUFKAT ». « Dieu ne récompense pas les théoriciens devant ceux qui pratiquent » car il est juste. La VÉRITÉ triomphera toujours, toujours, toujours devant le mensonge.

On dirait qu’aujourd’hui dans le monde, certains veulent changer cette règle divine; et je ne sais si ce que j’en vois ne convient-il pas à une frange de la population sénégalaise qui voit partout du négatif.

Les règles divines ne dépendent point des usages des peuples; elles dépendent de ce que Dieu veut pour que nous y sommes. Tant qu’il y va ainsi, ces genres de catastrophes naturelles ne cesseront jamais de hanter notre sommeil à tout instant. Malgré nos préjugés dominants en ces temps, nous sentons tous fort bien ce qui est mal en nous-mêmes, proprement et intérieurement suite à nos actes de tous les jours. Aimons-nous les uns les autres, aidons-nous, soyons solidaires pour construire notre société, élaguons notre égoïsme et soyons justes avec les lois de la nature. Soyons véridiques encore une fois.

Le mal est profond partout, mais ce mal, nous savons en âme et conscience qu’il est l’ouvrage de nos vices. Le tableau de nos vices entre humains offense l’oeil impartial du Créateur et provoque sans doute sa colère.

Il est vraiment temps de changer, d’être véridiques et plus justes avec nous dans tout ce que nous faisons et devons à notre société.

Acceptons de relever les défauts de l’humanité et de les corriger en tant qu’humains pour satisfaire DIEU. C’est cela qui nous comblera de bonheur ici-bas et à l’audelà.

J’ai dit.