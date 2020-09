Malick Wade Guèye tire sur Guy Marius Sagna…

GUY MARIUS SAGNA, tu te trompes de combat

Par manipulation mentale, tu cherches à détruire la personnalité du président Macky SALL par soif de pouvoir et abrutissement. Mais malheureusement pour toi GUY, les sénégalais savent mieux que toi ce qui se passe dans le pays depuis que son Excellence le président SALL est au pouvoir et sont encore plus intelligents que toi. Toi et ta bande d’opposants avez tout tenté avant la présidentielle de 2019 mais en vain. L’homme Macky SALL est cuirassé, éduqué, réceptif, endurant, juste, sincère, poli et que sais-je encore, pour contenir vos mensonges, vos menaces, vos invectives et autres astuces, somme toute des bassesses.

J’ai hâte de te retrouver sur un même plateau de télé pour que les sénégalais jugent d’eux-mêmes de tout ce qu’il est question et qui mériterait amplement d’être posée. Le vrai débat ne situe pas là où tu le crois. Le vrai débat est d’abord sur comment faire pour que tout le Sénégal et toute l’Afrique soient stables et en Paix d’abord. L’exemple récent du Mali est là devant nous. Nous n’avons pas besoin de ce que vous faites ; comme l’a si bien dit le premier ministre français Jean CASTEX « c’est le niveau de qualification qui fait la prospérité et le dynamisme d’une Nation ». Mais nous remarquons que toi et ta bande poussez certains jeunes à des conneries qui malheureusement ne profitent aucunement à notre pays.

Si celles et ceux qui sont morts en Casamance (paix à leurs âmes), depuis le début du conflit s’étaient levés, ils vous traiteront de lâche, de renégat et de traitre au vrai sens du mot car toute l’énergie que tu déploies à la manipulation pour discréditer un homme de vertus et de valeurs, président de tous les sénégalais, élu et réélu dès le premier tour, serait utile pour faire cesser le feu chez toi en Casamance et réconcilier les uns et les autres. Combien sont-ils à souhaiter avoir des pionniers pour la PAIX définitive ? Et toi, misérable, tu vas, viens, sors, cours, voles, rampes, grimpes, cries, parles et écris partout et toujours rien que pour mettre en mal le président Macky SALL d’avec les sénégalais dont la majorité le porte dans son cœur. Il a gagné toutes les élections depuis qu’il est en politique. Et tu sais pourquoi ? Parce que tout simplement, le président SALL est aimé́ par la majeure partie des sénégalais ; il est maître de leurs cœurs et de leur personne en politique et seule la mort pourra briser ce nœud de confiance si doux. Il en est digne comme un homme d’État, il ne dit jamais de mal sur autrui, garde toujours les secrets, pardonne toujours ses ennemis et cultive dans ce vaste jardin que nous avons en commun la PAIX. Il aime tous les sénégalais et les reçoit tous au Palais parce qu’il est vertueux. Mon cher GUY, vas contempler le désespoir des familles qui ont perdu des êtres chers pendant cette guerre en Casamance, essaies de connaître et de partager les sentiments amers qu’ils éprouvent en tant que fils de ce terroir au lieu d’utiliser ton temps à des futilités pour manipuler les sénégalais. Beaucoup de sénégalais ont le cœur si rempli d’indignation quand ils t’entendent parler, quand ils te voient s’activer loin de ton Etomé natal, dans le Nyassia.

GUY, tu portes l’authentique désaveu en se croyant être un héros, défenseurs des opprimés ( minorité d’insatisfaits sénégalais) alors que devant chez toi, le feu consume des familles, séparent des êtres chers et sacrifie la vie des jeunes et des femmes qui avaient espoir de vivre. Tu ne seras héros que lorsque tu sauras dissocier et ordonner les priorités de la vie pour savoir exactement où commencer le combat pour le bien-être ; entre ceux qui sont tués et ceux à qui il manque des routes, des terres cultivables, des bourses, des salaires…, il faut bien savoir choisir si on est de bonne foi. Les sénégalais dans leur majorité le savent très très très bien mon cher artiste activiste manipulateur. Encore une fois, tu te trompes de combat.

Malick Wade GUEYE, depuis Marseille/ France