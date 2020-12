Mamadou Aliou Diallo (Cojer Kaolack) : « La sortie de Moussa Sow contre Mimi est une catastrophe »

La sortie de Moussa Sow contre Mimi est une catastrophe.

En ma qualité de Coordonnateur adjoint de la Cojer départementale de kaolack, je juge catastrophique la sortie de Moussa Sow Coordonnateur national de la Convergence des Jeunesses Republicaines (Cojer ) qui n’est pas à sa première erreur de communication.

Nous, Cojer départementale de kaolack, condamnons l’attitude de Moussa Sow qui n’agit pas en responsable, on dirait qu’il est téléguidé par on ne sait quoi. En réalité, il se précipite toujours pour attaquer sans réfléchir. Ce que Mimi a dit, elle l’a dit dans le cadre d’une conférence internationale et elle n’a fait que répéter ce que Son Excellence Macky Sall avait récemment proféré. La preuve Mimi avait prononcé les mêmes mots dans l’émission Grand Jury de Rfm il y a un an donc pourquoi ce tollé. N’essayons pas de déplacer le débat ou de déformer les propos de cette dame digne loyale, qui a tout donné au Parti et à son Président, Son Excellence Macky Sall.

Moussa Sow doit être le dernier à parler dans le Parti et doit encore soigner son français(expression).Sa sortie sur Rfm atteste son ignorance sur les principes de la République « le Gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple « .Au lieu d’attiser le feu, la Cojer nationale devrait jouer les sapeurs-pompiers et le cas de l’honorable député Moustapha Cissé Lô est là.

Si Moussa Sow jouait son rôle pleinement, la Cojer serait la structure la plus organisée et respectée dans le Parti mais il n’y a plus d’engouement ni d’engagement des jeunes partout dans le pays et dans la diaspora, suivez mon regard. Au lieu d’attaquer les responsables avec un ton vulgaire, tu devrais jouer ton rôle de rassembleur; tu devrais même aller au-delà (interdire les attaques tous azimut de certains jeunes qui pensent que insulter c’est ça la politique).