Propos contre Mimi Touré : Abdoulaye Khouma traité de…mercenaire en retard

Propos contre Mimi Touré : Doudou Mboup recadre Sèchement Abdoulaye Khouma

Khouma, un mercenaire en retard.

Abdoulaye Khouma pour votre information, Mme Aminata Touré s’était déjà prononcée sur la possibilité d’un troisième mandat consécutif du Président Macky SALL alors qu’elle était toujours Présidente du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE).

Dans sa conférence de ce mardi 15 décembre 2020 sur l’importance de la limitation des mandats, elle n’a fait que répéter ce qu’elle avait affirmée le 05 janvier de la même année dans l’émission grand jury de la RFM. Elle avait dit en substance que la question du 3ème mandat était réglée et donc derrière nous.

Plus tard, dans un entretien accordé au journal L’Enquête, Mme Aminta Touré avait réitéré sa position sur la même question en affirmant que le débat sur l’éventualité d’un 3ème mandat consécutif du Président Macky SALL n’en est pas un d’autant plus que le principal concerné a déjà clos le débat. « Je ne sais pas en quelle langue le président de la République doit-il s’exprimer pour se faire définitivement comprendre. Il a dit et redit avec moult détails qu’il ne peut y avoir de troisième mandat. La chose est claire et limpide. Ce débat, le Président l’a vidé lui-même » avait-elle martelée.

Abdoulaye Khouma, je vous exhorte donc de bien réécouter les sorties médiatiques de Mme Aminata Touré mais cette fois-ci pas avec le cœur mais avec la tête. Parce que votre haine viscérale envers cette brave dame est connue de tous depuis qu’elle a bousculée et réveillée votre mentor dans un Kaolack qu’elle avait trouvé à terre et dans un coma politique profond. D’ailleurs c’est ce qui lui avait permis de réussir l’impossible en réunissant en moins d’un mois tous les leaders politiques de l’APR qui se crêpaient le chignon avant sa venue à Kaolack autour d’une même table de conférence de presse dans le seul but de lui barrer la route.

Certes Mme Aminata Touré n’est pas le Conseil constitutionnel, mais elle n’a jamais flanché sur ses convictions et positions. Contrairement aux personnes de votre acabit dont la seule et unique ambition est de servir de torchon pour les plus nantis et/ou détenteurs de signatures.

Pour finir, je vous exhorte à aider le Président Macky Sall à sortir par la grande porte au lieu mettre en avant votre ventre déjà ballonné et qui risque de le pousser dans le train qui a violemment emporté le Président Wade.

Doudou MBOUP

Coordonnateur de la Jeunesse pour la Renaissance de Kaolack