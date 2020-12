« Mimi Touré doit la fermer…par décence » selon…

MIMI ET LA LUCIDITÉ DES RESSUSCITES

Macky par sa duplicité à pu réussir à faire pousser certains à ressasser ce qui devait aller de soi. Comme par magie rappeler ce principe éthique et constitutionnel devient par essence l’acte de défiance. On est à l’ère du démolition man imprévisible capable de tout casser et de tout remettre en cause. Mimi est bien placée pour appuyer là ou cela fait mal. Mais elle devrait la fermer. Par décence. C’est ce que j’appelle la « lucidité des ressuscités ».

Sur le fond, voilà un pays tenu en haleine et en otage par les lubies d’un homme. C’est cela qui se passe. La sortie de Mimi devrait être une Lapalissade. Mais ce mec a réussi la prouesse de consolider le Sénégal de tous les possibles dans le mauvais sens. On se lève tous les matins pour guetter la prochaine dérive, le dernier coup d’éclat.

Des caciques qui se transforment en « soow » pour venir s’empifrer dans le « mbourou », au virage à 360 degré. La justice au solde, en passant par les ministrons tantôt épinglés dans des histoires de gazelles le matin et d’ânes le soir, sans oublier les multiplicateurs de billets, etc. Le seul voleur vraiment en danger, c’est le pickpocket qui rode dans les marchés.

C’est caricaritural, mais cela décrit le Sénégal du tout possible. Détournement de mandat, de mission, d’idéal et de denier. Ce mec est désormais là pour lui même. Et l’agenda national reste tributaire de ses « calculs ». C’est pathétique.

Et on se jette sur les os qu’il lance pour faire diversion. Dialogue national, chef de l’opposition, suppression de la ville de Dakar. A chaque jour, son serpent de mer. Et les réseaux sociaux (ou le réseau des cas sociaux) s’en délectent. Et lui tisse sa toile. Mimi ne nous parle pas. Elle a servi de glaive circonstancielle pour servir son maître et n’a pas hésité à trôner dans l’une des institutions les plus scandaleuses du pays. Cette capacité à sortir de la gadoue blanc comme neige est une spécificité politicienne.

Ndukur Kacc Essiluwa Ndao (NKEN)