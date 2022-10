Mamadou Lamine Diallo appelle les sénégalais à s’engager pour la souveraineté alimentaire

Il faut engager le combat pour la souveraineté alimentaire

Samir Amin me disait au cours d’une conversation dans les années 1980 que les prix sont élevés, parce que les populations n’ont pas les moyens d’acheter les biens et services en question.

Au Sénégal, Macky Sall a polarisé les revenus des dix dernières années dans les poches des affidés de la dynastie FayeSall, de quelques importateurs associés et des entreprises étrangères.

Au finish, la classe moyenne, c’est moins d’un ménage sur 10, et ceci avec le concours de la Diaspora. L’écrasante majorité des 1 600 000 ménages sont dans la pauvreté et la précarité et ne peuvent pas acheter les denrées de première nécessité en quantité souhaitée.

S’il en est ainsi, c’est que Macky Sall a privilégié les importations sur la production locale. Or, c’est la production locale qui permet de distribuer des revenus aux Sénégalais. C’est l’entreprise locale qu’il faut soutenir donc.

La covid 19 a reposé les bases de la souveraineté alimentaire. Le Sénégal doit garantir la disponibilité à tout moment de l’eau potable, du riz, de l’huile, de la tomate et du sucre. Ces biens doivent être produits localement et on sait le faire.

Le Président du CNP a attiré l’attention sur la filière tomate du nord du Sénégal, la disparition de la Socas. Les entreprises qui produisent ces biens doivent être soutenues et il faut encourager l’augmentation de la production de riz, de la tomate, de l’huile avec la Sonacos et du sucre. Evidemment, il est plus facile de financer les activités politiques de BBY par les importateurs.

Cela est bien connu au Sénégal depuis longtemps.

On le sait, le sucre est visé depuis l’arrivée au pouvoir de Macky Sall avec les pressions de l’Unacois. Le Brésil, via un reconditionnement au Nigeria, veut prendre le marché de l’Afrique de l’Ouest. Le Benin dit Non. C’est une bonne décision.

Macky Sall aime la compagnie des importateurs. Il est souvent avec l’importateur M Lam, nouveau riche du régime BBY. A surveiller.

Mamadou Lamine Diallo