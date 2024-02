Mamadou Lamine Diallo : « La crise politique ouverte par Macky a des répercussions sur les finances »

Dérapage dans les finances publiques, conséquence du coup d’état constitutionnel de Macky Sall…Par Mamadou Lamine Diallo

La crise politique ouverte par Macky Sall par son coup d’état constitutionnel a des répercussions sur les finances publiques, en particulier le financement du déficit budgétaire.

Les Deux Ba qui gèrent nos finances ont recours à trois mécanismes pour couvrir l’excédent de nos dépenses sur les recettes:

1. Les dons et prêts projets des PTF ainsi que les concours du FMI;

2. ⁠les emprunts sur le marché des titres de l’UEMOA;

3. ⁠les eurobonds sur le marché international des capitaux.

Jugez-vous même. La décision unilatérale de Macky Sall d’annuler la convocation du corps électoral le 25 février 2024 a soulevé un tollé général au Sénégal et dans le monde. Impensable au Sénégal qui est devenu d’un seul coup la risée du continent. Le décret a été contresigné par le PM Amadou Ba soupçonné par des députés d’avoir corrompu des juges du Conseil constitutionnel.

Pourquoi Amadou Ba a accepté de contresigner ce décret? Lui qui pense qu’il faut tenir l’élection présidentielle à date échue. La cohérence et la constance sont des qualités rares dans BBY.

En attendant, les PTF revoient leurs interventions au Sénégal et les marchés ont réagi par la hausse des taux de prêt. Le Benin fait bien mieux que le Sénégal sur les eurobonds.

Tout cela parce que Macky Sall refuse de se limiter à deux mandats.

Mamadou Lamine Diallo