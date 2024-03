Mamadou Lamine Diallo : « Le modèle économique de Macky a atteint ses limites »

Le modèle économique de Macky Sall a atteint ses limites

Je l’ai vécu en direct dans cette campagne électorale, communes urbaines et villages; chômage massif des jeunes et femmes et familles désemparées. La rupture avec ce modèle est une nécessité, il faut le faire de façon responsable.

Franchement, il est temps que Amadou Ba nous explique pourquoi lui faire confiance alors qu’il a signé tous les actes de mal gouvernance et qu’il a participé activement à tous les actes de répression, de prédation de nos ressources financières et foncières. L’habitude est une seconde nature. La photocopie réduite de Macky Sall fera ce qu’il a appris.

En attendant, le peuple fait face à la cherté de la vie. L’Almamy des finances, le Petit Ba, est sans solution et accumule plus de 1500 milliards dus aux entreprises de ce pays. Le Grand Ba, ex PM, devenu candidat non désiré de son mentor Macky Sall, doit assumer ses errements économiques et demander pardon au peuple.

Mamadou Lamine Diallo