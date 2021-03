Mamadou Lamine Diallo : « Macky doit partir après une dizaine d’années d’échec »

L’ancien Premier ministre Mouhamed B. Dionne s’était jusqu’ici fait remarquer comme avocat de Frank Timis dans l’affaire du gaz de Saint-Louis. Récemment, il est venu nous dire que le problème de l’économie du Sénégal, c’est la croissance démographique. Il est bon de rappeler aux soi-disant trois mille cadres de l’APR ces quelques résultats de la science économique.

Les richesses matérielles proviennent du capital naturel (ressources minérales transformées en capital), du capital technique (infrastructures, énergie, etc.), du capital humain et du capital social (Institutions, dont la monnaie et capital intellectuel). M. Dionne qui se présente désormais comme économiste depuis que son patron Macky Sall l’a nommé au PSE, sait très bien que le document du PSE commence par une analyse de la démographie au Sénégal. Il ne peut donc pas nous dire que l’échec du PSE vient de la croissance démographique. En somme, les femmes font trop d’enfants. Voilà le point de vue des dignitaires de l’APR reprenant le Président Macron. Ils se trompent lourdement.

En effet, l’enjeu du développement économique est de transformer industriellement nos ressources minérales. On ne doit donc pas commencer par les brader à des prédateurs comme Frank Timis. Ensuite, la question est de modifier la structure de l’économie afin qu’elle soit capable de créer cent cinquante mille emplois par an au moins. Force est de constater que Macky Sall ne sait pas faire. En vérité, il ne s’est jamais posé la question. Il doit partir après une dizaine d’années d’échec.

Mamadou Lamine Diallo, Questekki 244