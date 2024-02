Mamadou Lamine Diallo : « Petrosen annonce l’arrivée du navire de Woodside »

Petrosen annonce l’arrivée du navire de Woodside

Ouf! Petrosen annonce l’arrivée du navire FPSO à Dakar tant attendu pour la production du gisement du pétrole de Sangomar.

La perspective d’obtenir des revenus pétroliers et gaziers devient réalité. Cela va rendre la rivalité entre acteurs plus vivace.

L’affaire petro Tim Timis est toujours pendante en justice et celle des royalties de 10 milliards de dollars révélées par BBC refera surface.

Au plan géopolitique, la Russie, le Qatar et l’Algérie, de grands acteurs gaziers mondiaux, vont s’intéresser davantage au Sénégal.

Il est clair que la crise politique que nous vivons en ce moment est aussi liée à l’arrivée du gaz et du pétrole ; les appétits des prédateurs sont aiguisés.

L’inflation du nombre de candidats à la présidentielle provient de cette volonté de s’accaparer des revenus des hydrocarbures.

Plus que jamais, je rappelle la nécessité d’une gouvernance démocratique de ses ressources pour le peuple à qui elles appartiennent.

Je demande au peuple de soutenir la coalition MLDTekki2024 pour un juste partage des revenus pétroliers et gaziers qui permet l’industrialisation et l’emploi des jeunes.

Mamadou Lamine Diallo