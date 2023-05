Mamadou Lamine Diallo pour une enquête parlementaire sur la pêche artisanale

Le secteur de la pêche, qui emploie près de 600.000 actifs, traverse une profonde crise. L’avis du Centre de recherche océanographique est que les petits pélagiques côtiers (yaboye, diay…) et les merlus (poissons démersaux profonds) sont surexploités. Pour ma part, j’avais déjà indiqué que le yaboye en particulier, qui fournit les populations modestes en protéines, est devenu rare, parce qu’il est pêché massivement par ces navires pour être transformé en farine pour l’élevage de saumon en Europe.

Cette crise serait liée à l’arrivée massive de navires chinois, frauduleusement inscrits au pavillon Sénégal, et détenteurs de licences de pêche illégalement attribuées, qui pillent les ressources halieutiques nationales à travers la pêche illicite non déclarée et non réglementée.

Compte tenu du fort impact économique et social de cette crise, il nous semble important de procéder à une enquête pour identifier les navires sous faux pavillon sénégalais, les licences de pêche frauduleusement attribuées afin de situer les responsabilités et de recommander les mesures conservatoires qui s’imposent.

Ainsi:

Article premier:

Il est créé une Commission d’enquête relative à l’immatriculation des bateaux de pêche battant pavillon sénégalais et l’attribution des licences de pêche.

Article 2:

La Commission d’enquête a pour mission:

• De faire le point sur le parc des navires immatriculés au Sénégal sur la période 2018-2022;

• d’auditer les licences de pêche attribuées sur la période 2018-2022 et les conditions de leurs attributions;

• d’estimer le préjudice subi par la Nation

• de proposer des mesures conservatoires et rectificatives

Article 3 concerne l’organisation interne de la commission entre les groupes parlementaires.