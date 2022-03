Mamadou Lamine Diallo : « une liste gagnante Yewwi et Wallu est bien possible »

La coalition Wallu Sénégal maintient sa dynamique d’aller aux élections législatives dans le cadre d’une liste gagnante de l’opposition, notamment avec la coalition Yewwi Askan wi. La réflexion est entamée, selon Mamadou Diallo.

« Après les élections locales, nous avons analysé les résultats et tout le monde est convaincu qu’il était possible d’imposer la cohabitation à Macky Sall aux Législatives aussi bien la coalition Wallu que la coalition Yewwi Askan Wi, ainsi que même les autres coalitions. Donc à partir de ce moment-là, cela signifie qu’il nous faut trouver les solutions à une liste gagnante de l’opposition regroupant en particulier Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal. Ce n’est pas facile, mais c’est parfaitement possible et nous réfléchissons », révèle le leader du mouvement Tekki dans les colonnes de L’Observateur.

Avant de rajouter : « Nous n’allons pas dévoiler notre stratégie puisqu’en 2017, nous avions tenté une telle expérience; mais Macky Sall avait réussi à nous dynamiser. Cette-fois-ci, nous allons prendre toutes nos précaution pour y arriver », dit-il.