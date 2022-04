Mamadou Ndiaye félicite le maire de Bambey et tire sur Yewwi

Responsable politique de l’Alliance Pour la République (APR) à Bambey, Mamadou Ndiaye alias Ndiaye Bambey se félicite de l’ atterrissage du Maire de Yéwwi Askan-Wi de Bambey, Assane Dia, dans le « Macky ». Il peint la Coalition de l’opposition de structure qui n’a pas d’avenir du fait de leaders indélicats et à la morale douteuse : « Je me félicite de l’attitude prise par le Maire de Bambey Assane Dia. Élu sous la bannière de la Coalition Yewwi Askan-Wi, il a bien fait de rejoindre sa famille marron-beige. Partout dans le pays, la presque totalité des Maires élus de YAW commencent à se rendre à l’évidence. Cette structure de l’opposition n’est qu’une mascarade. Elle est composée de voleurs et de violeurs qui veulent prendre le Sénégal en otage. Mais, c’est est peine perdue car, elle ne résistera pas au temps. Ses animateurs font dans les invectives et la méchanceté gratuite. Ils n’ont rien à proposer comme solution pour tirer le pays vers l’avant », souligne le Président des Jeunes de Benno Bokk Yakaar du département de Bambey.

« Ndiaye Bambey », de poursuivre : « Aujourd’hui, le jeu malsain des opposants sont connus: brûler le Sénégal et déstabiliser ses institutions et, c’est ce qui a poussé les Maires conscients à les lâcher. Je profite de cette occasion pour remercier encore le Maire Assane Dia et toutes les populations de Bambey Commune et du département. Mention spéciale également à notre Coordonnateur départemental le Ministre Mor Ngom. Ce dernier n’a de cesse de poser des actes allant dans le sens de massifier et d’élargir les bases du parti présidentiel et sa Coalition dans le Baol. Nous le remercions vivement et l’encourageons par ce que son engagement et son ouverture n’ont jamais fait défaut. Aux autres Maires du département qui ont aussi accepté de rejoindre le camp présidentiel (Ndongo Faye, Maire de la Commune de Gawane et Abdoul Aziz Diom, Maire de la Commune de Thiakar), nous disons merci et bravo ».

Au finish, Mamadou Ndiaye exhorte tous les partisans de BBY à rester soudés pour une large victoire au soir du 31 Juillet : » Pour les parrainages, le département de Bambey sous la houlette de son Coordonnateur Mor Ngom est en train de faire le plein. Pour sortir victorieux des prochaines élections législatives, je demande à tous les partisans de la Coalition Benno Bokk Yakaar à s’unir davantage. Nous envisageons de reconquérir entièrement le département de Bambey et le mettre entre les mains du Président de la République Macky Sall ».