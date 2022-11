Mamadou Ndiaye : « Jamais notre État n’a été aussi attaqué »

Quand l’ambition politique veut prendre le dessus sur la stabilité d’un pays!…Par Mamadou Ndiaye

Le Sénégal est toujours un pays cité en exemple quant à sa gouvernance, sa tradition démocratique, sa paix sociale. Voilà un pays où tout citoyen ou toute personne qui y vit peut s’exprimer librement dans les règles édictées sans crainte d’être persécutée.

Depuis des années, le secteur médiatique s’est complètement diversifié avec une multiplication des entreprises de presse. Qu’il s’agit de presse écrite, presse en ligne, radio, télévision, les gens s’y expriment librement. Il s’y ajoute les réseaux sociaux qui sont submergés par des chroniqueurs, des journalistes indépendants et des activistes et même des citoyens simples.

Les populations sont bombardées d’informations à longueur de journée. Dans cette atmosphère, chacun y va de par ses informations, ses sensations, son appartenance. Nous voilà dans une société d’informations de masse qui finit par saturer les gens. Certains l’utilisent comme un moyen de persuasion pour convaincre l’opinion et l’orienter vers leurs ambitions, leurs souhaits. Ils se disent maintenant il faut tout diffuser tant que cela peut nuire à leur adversaire, peu importe si les fondements de l’Etat/Nation en pâtissent.

La nation, c’est ce qui nous unit et il est fondamental de la préserver et de la protéger de toute information sensible qui pourrait l’ébranler. Nous devons tous s’accorder que les piliers de notre État ne doivent pas être secoués sinon on risque de tous périr.

Assouvir un rêve politique ne doit pas nous amener à ça. Et quiconque qui cherche à porter atteinte à ses soupapes de la stabilité devrait être amené à la raison ou à défaut combattu par tout citoyen patriote.

La liberté de s’exprimer ne doit pas donner libre cours à divulguer des informations sensibles sur la place publique ou à attaquer tout le temps des fondements de la République. Et cela doit être applicable à toutes les composantes de la société sans exception. Nous pouvons être solidaire d’un membre de la corporation qui a fauté mais cela n’empêche pas aussi de l’emmener à la raison et aussi en profiter pour laver le linge sale en famille car des brebis galeuses, il y en a dans chaque secteur.

Il faut admettre que le métier de journaliste est très noble et très difficile. Certes, le rôle du journaliste est de donner des informations justes vérifiables mais il faut admettre aussi qu’en bon patriote, il faut toujours s’assurer de protéger les fondements de la nation. Je pense que si le journaliste détient des informations sensibles, il y a toujours des possibilités d’alerter sans pour autant porter atteinte aux principes de l’État/Nation. Cependant, il y a certaines pratiques qui prouvent que la personne à l’intention de nuire, de créer des confusions pour certains intérêts. Dans ce cas, ce n’est plus du journalisme mais du mercenariat.

Aujourd’hui, nous voyons au nom de la liberté d’expression et d’action, des gens s’adonner à certaines pratiques qui menacent nos institutions, notre vouloir vivre ensemble. Les ambitions politiques ne doivent pas pousser les gens à faire des déballages sur tout ce qui passe à travers leurs mains, ou pénètre dans leurs oreilles. Il y a même certaines personnes qui inventent, qui conçoivent de fausses informations « Fake news » et partagent ça rien que pour porter préjudice à la bonne marche du pays où se plier aux désirs de leur mentor. Jamais notre État n’a été aussi attaqué dans ses fondements de l’intérieur comme de l’extérieur par des individus mal intentionné rien que pour baliser le chemin du pouvoir à leur mentor. Est-ce que conquérir le pouvoir en vaut la peine d’user de pratiques malsaines comme les invectives, les diffamations, les calomnies, les attaques physiques, les déballages, les jeux de division, les fakes news, le sabotage, les mensonges,..? C’est comme s’ il y a un mot d’ordre qu’il faut coûte que coûte déstabiliser l’Etat en le mettant en mal avec la population et le monde extérieur, en attaquant à ses Institutions, en le peignant d’une mauvaise image.

En un moment donné, les forces vives de la nation conscientes du danger qui gangrène notre nation, devront se lever comme un seul homme pour dire non et amener ces gens à la raison.

Dans tous les cas un État qui se respecte ne peut pas laisser des pratiques aussi dangereuses perdurées sans agir. C’est vrai qu’il rencontrera des réticences mais à mon avis, il doit être intransigeant car on parle de notre sécurité.

En ce qui concerne, les protecteurs de ces genres de personnes qui posent des actes ou distillent des propos qui ont tendance à porter atteinte à la cohésion sociale, on peut les comprendre car ils sont dans leur rôle de protéger leur corporation ou tout simplement d’être en phase avec la charte de leur organisation (Association de droit de l’homme). Mais ils doivent accepter aussi de la même manière que l’Etat est une organisation qui met au-dessus de toute chose, la sécurité de son peuple.

Il y a une façon démocratique de faire la politique sans utiliser des « armes politiques non conventionnelles ». Attaquer les fondements de la République pour semble-t-il donner l’impression d’aider le peuple à la manifestation de la vérité et gagner un capital de sympathie, ou pour permettre à un politicien d’avoir un échappatoire, alors que vous massacrez à petit feu ce qui nous sécurise, ce qui fait que nous sommes encore une nation soudée. Ce n’est pas pour rien que l’on parle de secret d’État.

Le Sénégal nous appartient à tous et il appartient à l’Etat de veiller à la cohésion sociale et la stabilité du pays. Cela ne doit pas être négociable. La population aussi doit participer à ce que ces éléments fondamentaux d’une nation demeurent la règle.

Mamadou NDIAYE

Pdt Group Africa Solutions ( GAS)