Mamadou Sy Tounkara : «Le Sénégal est en récession économique»

Le Sénégal est en récession économique, par Mamadou Sy Tounkara

La récession économique est actée lorsque l’activité économique recule sur deux trimestres consécutifs, un semestre ou six mois d’affilée. C’est ce que le Fonds monétaire international (FMI) vient de constater au Sénégal.

La mission de l’Institution de Bretton Woods ayant séjourné chez nous du 05 au 12 septembre 2024 conclut : « L’activité économique a ralenti au cours du premier semestre 2024 et les perspectives demeurent difficiles pour le reste de l’année. La position budgétaire devrait se détériorer en raison d’une baisse des recettes et de l’augmentation des dépenses en subventions énergétiques et en paiements d’intérêts ».

Avant cela, le Point mensuel de conjoncture de la Direction de la Prévision et des Etudes économiques du ministère de l’Economie et du Plan constatait une baisse significative de l’activité économique au mois de juillet : -27,2% pour le secteur primaire, -8,2% pour le secteur secondaire et -19,4% pour les taxes sur biens et services. Des milliers d’emplois ont été détruits sans compensation.

Ces contre-performances sont le résultat de faits objectifs.

Le Sénégal est sans document de référence ni tableau de bord ni plan de financement depuis avril 2024.Le pilotage à vue ne pardonne pas dans une économie moderne.

Des circulaires inédites du chef du Gouvernement pour « rationaliser les dépenses publiques», s’apparentant à un véritable Plan d’ajustement structurel, étouffent notre économie. Circulaires pour :

suspendre les marchés publics;

suspendre les conventions avec les cabinets de consultants et la Presse;

suspendre les recrutements;

suspendre les renouvellements de Contrats à durée déterminée (CDD);

suspendre les constructions sur le littoral;

suspendre des paiements.

La forte pression fiscale, la résiliation du méga-contrat de 459 milliards avec les Saoudiens, l’annonce de renégociation de contrats déjà scellés, la déclaration « nous avons hérité d’un Etat en ruine », la traque vantée des dignitaires de l’ancien régime ont beaucoup sapé la confiance des investisseurs et des consommateurs.

La récession a des conséquences dramatiques : pas d’investissement, pas d’emploi, pas de revenu, pas de consommation, pas d’épargne. Le cercle vicieux. Qui détruit le tissu social. Qui empêche de rêver.

Nous devons vite en sortir. Un document de référence. Un climat de confiance. La participation de toutes les énergies dans l’animation, l’incitation et la stimulation économiques.

Mamadou Sy Tounkara