Mame Boye Diao parle de « l’Après Covid »

Dans une grande partie du monde, les mesures de gestion d’une légalité de crise consécutives à la survenance de la covid 19 sont allégées, car les pays tentent de relancer leur économie pour concilier les exigences parfois frontalement contradictoire de la santé et de l’économie. La question économique, au cœur de cette relance fait débat et s’instruit de multiples obédiences. Keynes avait affirmé qu’un «économiste de qualité» doit «comprendre les symboles et s’exprimer avec des mots. Il doit observer le particulier d’un point de vue général et atteindre le concret et l’abstrait du même élan de pensée. Il doit être à la fois impliqué et désintéressé ; être aussi détaché et incorruptible qu’un artiste et cependant avoir autant les pieds sur terre qu’un homme politique». C’est certainement autour de ces principes que la relance se dessinera. Aussi bien au Sénégal qui va tenir son conseil présidentiel demain mardi qu’ailleurs.

Pour l’élaboration d’un programme de relance efficace, les gouvernements doivent intégrer de multiples facteurs : besoins immédiats, capacités des institutions locales, conditions du marché, marges de manœuvre pour emprunter et héritage des choix infrastructurels passés. Cette préparation du jour du lendemain devra s’appuyer en première ligne sur les secteurs tel que l’agriculture, l’élevage, l’économie rurale, etc., l’a d’ailleurs annoncé le Président Sall lors de sa dernière tournée économique dans les régions centres où il a appelé les hommes d’affaires sénégalais et les investisseurs à «investir dans l’agro-industrie et l’élevage».

Le monde se prépare à la plus forte récession depuis la Grande Dépression des années 1930, mais combien de temps durera-t-elle ? Et à quoi ressemblera la reprise?

En cette matière épineuse, il faut soigner le vocabulaire et entendre la récession comme « une baisse significative de l’activité économique répartie sur l’ensemble de l’économie, qui dure plus de quelques mois, normalement visible dans le PIB réel, le revenu réel, l’emploi, la production industrielle et les ventes au détail en gros ».