Mame Less Camara immortalisé : Baba Tandian remercie Macky

HOMMAGE À MAME LESS CAMARA, MES HOMMAGES AU PRÉSIDENT MACKY SALL (Par Baba TANDIAN)

Je n’ai pas fini d’epiloguer sur les péripéties de la première hospitalisation de mon encien associé Mame Less Camara, hospitalisation qui lui avait valu un transfert à l’hôpital américain de Neuilly en France grâce à la bienveillance du Président Abdoulaye Wade – je ne cesserai jamais de lui apporter ce témoignage-, voilà que le Président Macky Sall vient de ressusciter la mémoire grandeur nature de cet homme de cœur qu’était Mame Less Camara en lui attribuant l’homonymie du CESTI.

Quel honneur pour ce journaliste chevronné, intègre, humble et fondamentalement encré aux valeurs éthiques et déontologiques. En rendant à Mame Less ce qui appartient à la corporation des journalistes, le Président Macky Sall prouve encore une fois sa foi et son immense respect à la Presse senegalaise. Merci Président Sall, au Nom de tous ceux qui ont vécu les moments sublimes de notre regretté ami et frère.

Président Baba TANDIAN