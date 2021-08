Mame Mbaye Niang secoue les alliés du « Macky »

Dans sa livraison de ce jeudi, Source A a accordé une interview avec le ministre chef de Cabinet du président de la République. Entretien au détour duquel Mame Mbaye Niang n’a pas mâché ses mots pour catapulter dans les cordes de certains alliés de Macky Sall dans « Benno Bokk Yakaar ».

« Certes, il y a des alliés qui ne montent pas suffisamment assez haut pour défendre le président de la république. Mais il y a aussi des membres de son Gouvernement, des membres de son parti, aussi des membres de son Cabinet et des gens qui sont supposés être en position pour défendre le régime et qui ne l’assument pas. Ce n’est pas seulement au niveau de nos alliés, même dans nos propres partis ça existe », -t-il a constaté.

A en croire le ministre chef de Cabinet du chef de l’Etat, « un projet est porté par un groupe et quand on appartient à ce groupe, on doit se donner les moyens de faire le travail qui vous est imparti. Quand on occupe des positions qui permettent d’assurer ou d’animer des rôles, le bon sens, la morale et la loyauté vous imposent de faire le travail. Donc, il ne s’agit pas seulement de la Mouvance présidentielle ou des alliés, c’est partout ».