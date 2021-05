Mame Mbaye Niang…le politicien qui a déjà perdu les Locales

Mame Mbaye Niang, chef de cabinet du président de la République est un politicien à part. Jeune, fougueux et « sanguin », il est le seul collaborateur du président de la République qui s’en prend ouvertement aux ministres du gouvernement. A l’approche des Locales, les observateurs de la scène politique ont du mal à le donner favori dans une commune de la capitale. Mame Mbaye Niang n’est pas un politicien de terrain…

Cadre de l’aviation civile, Mame Mbaye Niang a une carrière politique riche. L’ex responsable de la Convergence des jeunesses républicaines, devenu ministre puis chef de cabinet du président de la république, se distingue par ses sorties contre les membres du gouvernement. Sa dernière victime fut le ministre de la santé qu’il accusait d’avoir organisé un séminaire de la coalition Benno Bokk Dakar du département de Dakar sans l’en aviser. Mais ce « grand dénigreur » est accusé d’être un responsable sans base.

Un des proches de l’ex premier ministre Mimi Touré l’accusait de détruire « son patron » Macky Sall : « Il est coutumier des déclarations visant à détruire certains hauts cadres du parti. Il est donc temps que le président se sépare de lui pour la bonne marche de la République. Au moment où son excellence, le Président Macky Sall, travaille sans relâche à mettre le pays sur la voix de l’émergence, Mame Mbaye, un ministre sans base politique et désavoué par toute la jeunesse, utilise son énergie pour déstabiliser le régime de Macky Sall »

Et quand Mame Mbaye Niang ose s’attaquer au tout-puissant directeur de cabinet du Président de la république, Mahmoud Saleh, ce sont des jeunes de l’APR qui ripostent violemment : «Mame Mbaye Niang est le chef d’orchestre des collaborateurs déloyaux du Président Macky Sall.» selon Gilbert Samb de la jeunesse apériste de Thiès qui estime que le «dessein obscur» du chef de Cabinet du Président et «des autres cagoulards est d’installer un faux débat dans le seul but de saper l’unité et la cohésion».

Et à l’approche des locales, plusieurs cadres de l’APR s’interrogent sur les objectifs du ministre chef de cabinet. Où va-t-il se présenter à Dakar ? Si certains responsables ont affiché leurs ambitions comme Amadou Ba aux parcelles Assainies, Abdoulaye Diouf Sarr à Yoff, Mame Mbaye Niang ne s’est pas encore prononcé sur la mairie qu’il convoite. L’homme qui vote à l’école El hadj Baytir Samb de Ngor-Almadies va-t-il convoiter la mairie de cette commune située entre la commune de Yoff et la commune d’arrondissement de Ouakam au Sud-Est ?

L’actuel maire APR de Ngor, Amadou Gueye qui bénéficie du fort soutien de sa communauté Léboue ne laissera aucune chance à Mame Mbaye Niang qui n’est pas originaire de ladite localité. Antou Guèye Samba,le coordonnateur de l’APR à Ngor et candidat à la mairie de Ngor Almadies, est mouillé par sa gestion nébuleuse de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER). Ce qui fait de l’actuel maire, le favori à sa propre succession. Donné perdant aux prochaines Locales, Mame Mbaye Ndiaye, le chef de cabinet du président dispose-t-il d’une légitimité politique ?

La Rédaction de xibaaru