Mamoudou Ibra Kane : « La justice est forte quand elle est juste »

Mamoudou Ibra Kane a diversement apprécié les interpellations de Cheikh Thiam, Moustapha Diakhaté et Adama Gaye, qui a bénéfcié d’une liberté provisoire en attendant son jugement. Selon le journaliste, le pouvoir devrait s’attaquer aux urgences.

« Je m’attendais avec beaucoup d’espoir à ce que Moustapha Diakhaté et Adama Gaye sortent libres de leur audition par le procureur. L’un comparaîtra libre, l’autre non. Diakhaté aurait pu bénéficier de la même liberté. La justice est forte quand elle est juste. J’apprends qu’un autre opposant, Cheikh Thiam est privé de liberté. On a l’impression que « la justice des vainqueurs » continue de s’exercer sur les vaincus. Avec une majorité confortable, un pouvoir fort doit plutôt s’attaquer aux urgences économiques et sociales », a écrit Mamoudou Ibra Kane sur sa page X.