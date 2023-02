Manif à Mbacké : Massaly descend Sonko et invite l’Etat à réagir

Les scènes de violence à Mbacké continue de faire réagir. Face à la presse, Mouhamadou Lamine Massaly a décrié l’attitude de Ousmane Sonko considéré comme le principal responsable de cette situation. Le nouveau PCA de l’ONFP a invité l’Etat à réagir pour stopper le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF).

«Depuis qu’Ousmane Sonko est tombé en disgrâce à cause d’une affaire de viol présumé, ce présumé prédateur sexuel tire dans tous les sens et manœuvre tous azimuts pour se convaincre d’un avenir politique, du reste, hypothéqué par le dossier Sweet Beauté», lance face à la presse.

« Ce qui s’est passé à Mbacké et à Touba a atteint son paroxysme et dépasse le seuil du tolérable. Ousmane Sonko a violé la sacralité de Touba, la ville sainte. Ce qui est très grave, il a fait de la politique dans l’enceinte de la mosquée. Et tous les biens saccagés et incendiés se trouvent dans le périmètre de Touba. Ousmane Sonko est néfaste et nuisible à la société», enchaîne le Président de l’Union pour une nouvelle République (UNR).

Pour Mouhamadou Lamine Massaly, «le comportement d’Ousmane Sonko à Mbacké atterre l’ensemble du peuple sénégalais. Pour une manifestation interdite, le leader de Pastef a instrumentalisé les jeunes qui ont attaqué et incendié la Sonatel, des stations d’essence et Senchan. L’homme, réputé mauvais, calculateur, manipulateur, ne se gêne pas à prendre des positions les plus radicales pour brûler ce pays».

Raison pour laquelle, le directeur de l’Office national de la formation professionnelle (Onfp) estime qu’«il est grand temps que l’État mette hors d’état de nuire Ousmane Sonko qui réclame la paternité du concept ‘gatsa-gatsa’ pour malheureusement s’en glorifier», que «l’État mette fin à cette liberté de mouvement dont bénéficie Sonko».