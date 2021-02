Manif des Pro Sonko : Auchan-Mbour sous haute surveillance policière

Après avoir tout saccagé et tout incendié sur leur passage à Dakar lors de la « tentative » d’arrestation d’Ousmane Sonko, les « Black Blocks », du nom de ces groupes de chocs constitués de casseurs ultra en France, de Pastef voulaient semer l’anarchie et la pagaille à Mbour.

Autrement dit, selon Le Témoin, mener des actes de vandalisme partout dans la ville de Mbour pour exiger la libération de Guy Marius Sagna, Clédor Sene et Assane Diouf arrêtés. Le journal a appris que ces « Black Blocks » sénégalais avaient projeté de saccager des édifices publics et surtout des symboles de la France comme les stations « Total » et les magasins « Auchan ».

Renseignés, les éléments du commissariat de police de Mbour, renforcés par des compagnies du Gmi, ont très tôt pris position sur différents points stratégiques de Mbour. Et particulièrement au supermarché « Auchan-Mbour » que les policiers ont placé sous très haute surveillance.