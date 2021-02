Vaccins anti-Covid : Mamadou Lamine Diallo demande de la transparence et de la rigueur

Le Sénégal a lancé sa campagne de vaccination contre la Covid-19, hier. Le Chef de l’Etat, Macky Sall, dans un entretien avec la Rfi avait demandé au ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf, une transparence totale. Mais cette demande du Président de la République ne convainc pas Mamadou Lamine Diallo.

« Le Président Macky Sall, en recevant des doses du vaccin chinois, a parlé de transparence et de rigueur. Une bonne surprise ! En effet, on nous avait parlé de dons chinois, il s’agit maintenant d’un achat cash et peut-être, suivi de dons. Où est la transparence ?Annoncée à 16400 francs CFA la dose, nous nous retrouvons à 10 300 francs. Et pourquoi pas le Spoutnik annoncé à 5250 francs ? Soyons clair. Personne n’est a priori contre la vaccination. Au siècle dernier, Hadji Malick Sy s’était vacciné contre la peste pour convaincre les pêcheurs de Guet-Ndar à Saint-Louis, selon Al Amine », lance le député dans sa Questekki 239.

Mamadou Lamine Diallo d’ajouter : » Dans ce cas-ci, il y a au moins cinq vaccins en concurrence, et les scientifiques ne peuvent pas nous dire quel est le meilleur vaccin et quelle est l’efficacité pour nous autres, populations africaines sapiens sapiens. Il semble que les vaccins n’empêchent pas la contamination. L’expérimentation devra trancher », dit-il.

Avant de conclure : « Dans cet état de catastrophe sanitaire, décidé par Macky Sall, le constat est là, les mesures prises n’empêchent pas une progression rapide des contaminations, des cas graves et des décès. A vrai dire, si on veut convaincre les populations de s’engager davantage dans la lutte contre la Covid-19, il faut sans doute de la transparence et de la rigueur. Mieux vaut tard que jamais ».