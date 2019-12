Manif raté de Nio Lank…Le ministre Aly Ngouille félicité

Marche de Ñio Lank, le parti ADAE/J félicite le Ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye

Le travail, hier après-midi des forces de défense et de sécurité mérite nos vives félicitations et celles de tous sénégalais.

Reconnue première police africaine, la police sénégalaise vient encore de prouver son professionnalisme. Par des mains expertes de fées, le projet diabolique, maléfique, conspirateur et déstabilisateur de personnes malveillantes qui veulent coûte que coûte brûler le Sénégal espérant naïvement y tirer profit.

En effet, les ennemis du Sénégal, depuis la découverte de son pétrole cherchant tous les moyens pour créer le chaos, ont trouvé à ce titre les marionnettes qu’il faut dans l’opposition du Sénégal et la société civile pour faire le sale boulot, contre les intérêts du Sénégal.

Une télévision étrangère du nom de BBC sera activée avec un reportage fumiste et mensonger, fabriqué de toute pièce incriminant les plus hautes autorités parmi lesquelles le frère du Président Aliou Sall sur de fausses et ridicules allégations que les sénégalais eux-mêmes ont fini de comprendre leurs caractères mensongers.

Ainsi, ces mêmes troubadours vont appeler le peuple à de grandes manifestations souvent vouées à l’échec.

Désertées par le peuple et ignorées partout à l’intérieur du pays, les manifestations de « Aar Liniou Bokk » ne comptaient que les journalistes et les badauds comme tristes spectateurs.

Ainsi la raclée de Guediawaye où c’était pratiquement l’humiliation, mettait fin à tout espoir de déstabiliser le pays, pour dire, malgré tout que le Président a toujours laissé ces individus marcher mais c’est le peuple qui a toujours refusé de les suivre comprenant leur faux jeu.

Les Vendredis ne mobilisaient plus, les samedis non plus était pire encore, les sénégalais refusant toujours de sortir manifester.

Aar Liniou Bokk était ainsi K.O mais bien en vie et son projet toujours machiavélique toujours cours.

Tel le sphinx qui renaît de ses cendres, Aar Liniou Bokk va se ressusciter sous le nom révoltant de « Ñio Lank » avec toujours les mêmes têtes après le désengagement de l’État sur les factures d’électricité faussement qualifié de « hausse » pour leur servir de prétexte afin de reprendre l’assaut et continuer ce qu’ils ne pouvaient jusqu’à présent réussir: déstabiliser la République.

Un premier rassemblement plus ou moins réussi à la place de l’obélisque Vendredi dernier, leur fera penser à se rapprocher du Palais le Vendredi suivant avec les mêmes types de projets maléfiques.

Heureusement que le peuple sénégalais a compris. Ceux qui avaient déjà manifesté sont tranquillement restés chez eux.

Seule une quinzaine de manifestants se pointeront mais très facilement cueillis et arrêtés par une police bien organisée à tous les coins de Dakar.

Finalement, la montagne n’a accouché que d’une souris.

Le Sénégal reste une République forte où l’ordre et la loi ne laissera désormais aucune once de place au désordre et à l’anarchie.

Félicitations au Ministre de l’intérieur et à toutes les forces de défense et de sécurité.

Me Diaraf SOW Sg national parti ADAE/J