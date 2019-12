Pourquoi la manif de Nio Lank a échoué…

Lors de la manifestation du collectif Nio bagn, nio lank contre la hausse du prix de l’électricité, la police a barricadé le Plateau et arrêté les têtes de file des mouvements Y en a marre, Frapp et Nittou deug comme Aliou Sane, Bentalab Sow, Thiat, Daouda Guèye et 20 autres manifestants. Le Préfet a déjoué le plan du collectif Nio Bagn hier en mettant le Plateau hors d’atteinte. Des reporters ont été, de leur côté, brièvement arrêtés par la sécurité ; ce que le Synpics a vigoureusement condamné. Sur l’échec de la marche, les journalistes-analystes Pape Samba Kane et Momar Dieng estiment que le collectif Nio lank a commis une erreur stratégique en voulant coute que coute braver l’interdiction de manifester à la Place de l’Indépendance. Les 38 manifestants arrêtés ont été finalement libérés tard dans la soirée