Manif Yewwi : Diattara demande aux jeunes de faire face à l’opposition

Yankhoba Diattara, ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications

Benno Bokk Yakkar ne va plus se laisse faire. La coalition au pouvoir va relever le défi lancé par Yewwi Askan Wi. Celui d’occuper la rue mais surtout de maintenir l’ordre. Selon Yankhoba Diattata, il faut faire face à l’opposition ben usant de tous les moyens. « Le peuple ne suivra pas l’opposition dans la violence a laquelle elle fait appel. Et l’Etat prendra ses responsabilités pour préserver la paix et la sérénité dans ce pays« , a-t-il d’emblée déclaré, mardi.

Le ministre de l’économie numérique qui conseille aux jeunes de Benno Bokk Yakkar de ne pas être à l’origine d’une quelconque tension dans ce pays leur demande aussi d’être prêts à faire face « à ces pyromanes qui sont en train de semer la zizanie dans ce pays« .

Yankhoba Diattara a également mis en garde l’opposition. Il estime que l’Etat usera de tous les moyens pour faire régner l’ordre sur le plan politique. « Il faut été ferme ! Et nous avons les moyens et les outils de préserver la paix dans ce pays. On a la loi avec nous, la justice avec nous, l’autorité avec nous. J’invite la jeunesse à se préparer. Il faut qu’on s’organise pour une mobilisation« , a-t-il conclu.