Comme les leaders politiques de Yewwi qui avaient été arrêtés, Guy Marius Sagna aussi va humer l’air de la liberté. Lui et certains de ses coaccusés ont écopé d’un mois avec sursis.

« Le Tribunal de Ziguinchor vient de vider son délibéré à l’instant. Guy Marius Sagna, Amadou Tom Mbodj et Cheikh Sourat Youssouf Sagna sont déclarés coupables des délits de provocation directe à un attroupement non armé, actions diverses (pour GMS) participation à un attroupement non armé et actions diverses. Ils écopent respectivement d’une peine d’1 mois d’emprisonnement assorti du sursis ainsi que d’une amende de 50.000F. Pour les 29 autres prévenus c’est le renvoi des fins de la poursuite, sans peine ni dépens, le Procureur ayant joué la carte de la prudence et déclaré s’en rapporter à la sagesse de la juridiction, dans l’impossibilité d’établir l’imputabilité des faits à leurs personnes et eu égard au doute persistant », renseigne Me Khoureyssi Bâ.