La manifestation se poursuit à Bignona. Les jeunes en furie ont brûlé des pneus partout dans la ville et saccagé certains édifices publics et privés. Selon le correspondant de Xibaaru sur place, aux environs de 14h 30, un groupe de jeunes s’en est pris au domicile du Maire où ils ont saccagé vitres et portes avant de se retirer.