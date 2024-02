Manifs au Sénégal : 37 personnes tuées depuis mars 2021 (HRW)

L’ONG Human Rights Watch (HRW) suit de très près ce qui se passe au Sénégal. Dans une note reprise par Les Échos, l’organisation dit avoir documenté la répression sanglante des Forces de défense et de sécurité (Fds) notamment « des tirs à balles réelles » et « l’usage abusif » de gaz lacrymogène, pour disperser les manifestants depuis mars 2021.’

Pour ce faire, Reed Brody, conseiller juridique et porte-parole de l’organisation, et ses camarades affirment s’être entretenus avec 29 personnes dont 5 manifestants, 7 activistes de la société civile, 8 membres de l’opposition, 5 journalistes, 2 avocats et des proches de 2 personnes blessées avant d’examiner les dossiers médicaux de personnes tuées ou blessées, de nombreuses images des manifestations ainsi que des rapports publiés par les médias nationaux et internationaux.

« Au moins 37 personnes ont été tuées lors d’affrontements violents depuis mars 2021 au Sénégal sans que personne ne soit tenu de rendre compte », déplore HRW.