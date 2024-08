Lettre du Collectif des Victimes de Macky SALL,

À Sa Majesté Le Roi Mohammed VI du MAROC

Objet : Demande de soutien pour que Monsieur Macky SALL, ancien Président du Sénégal et résident au Royaume Chérifien, réponde à la justice.

Votre Altesse,

À l’entame de cette lettre, porteuse d’espoir, nous, membres du collectif des victimes du régime répressif de l’ancien Président Macky SALL, vous prions d’agréer l’expression de nos salutations les plus respectueuses. Que DIEU LE TOUT-PUISSANT vous accorde longue vie, vous, le Commandeur des croyants, issu de la noble lignée des Prophètes – Paix et Salut sur eux.

D’abord, permettez-nous d’exposer les raisons qui nous poussent à solliciter votre soutien. En effet, le collectif des victimes du régime répressif de Macky SALL, actuellement réfugié dans votre royaume, se tourne vers vous avec l’espoir de voir la justice équitable, rendue. Macky SALL, en quittant le pouvoir, a laissé derrière lui un pays endeuillé par une gouvernance marquée par le sang et les larmes de centaines de victimes. Il s’agit de la pire période qu’ait connue notre nation.

D’ailleurs, l’opinion nationale et internationale a largement relayé les événements tragiques de ces trois dernières années de pouvoir de Macky SALL. Plus de 80 morts ont été recensés lors des manifestations politiques, des disparus, des citoyens désespérés forcés à l’exil ou ayant péri en Méditerranée. Des détentions arbitraires ont eu lieu, laissant de nombreuses personnes dans des conditions difficiles, assoiffées de justice et en quête de vérité.

Dès lors, conscient d’avoir causé d’immenses souffrances à des centaines, voire des milliers de familles, Macky SALL a fait adopter, à quelques jours de son départ, une loi d’amnistie pour ces crimes, rapidement validée par sa majorité parlementaire. C’est ainsi, à la fin de son mandat, le 2 avril 2024, il a quitté précipitamment le Sénégal pour se rendre en Arabie Saoudite, avant de s’installer au Maroc, son nouveau lieu de résidence.

En outre, notre démarche repose sur le respect des lois, notamment celles relatives aux crimes contre l’humanité prohibés par le Statut de Rome de 1998, ainsi que la Convention des Nations Unies contre la Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984. Or, force est de constater que le régime de Macky SALL a également violé la Convention de Palerme du 15 novembre 2003 relative à la criminalité transnationale organisée, en emprisonnant des citoyens sénégalais venus de l’étranger, et en poussant d’autres à l’émigration clandestine pour fuir la persécution.

S’il en est ainsi, il convient de préciser que sous le régime de Macky SALL, de graves accusations, souvent infondées, ont été portées contre des citoyens et des religieux, les assimilant à des terroristes ou des malfaiteurs, ce qui a contribué à banaliser ces accusations.

C’est pourquoi, le collectif fait appel à votre leadership naturel en tant que Roi du

MAROC, mais aussi en votre qualité de descendant du Prophète de l’Islam (PSL). À ce titre, le Saint Coran, d’après le Prophète Muhammad (Paix et Salut sur Lui), insiste sur l’importance de la justice et condamne fermement l’injustice surtout lorsqu’elle commise pas un dirigeants.

Sous ce rapport Votre Majesté, notre foi en votre leadership, reconnu dans le monde et en Afrique, nous a conduits à vous adresser ce plaidoyer. Nous vous demandons humblement de faire en sorte que Macky SALL, désormais en « citoyen ordinaire », daigne répondre de ses actes devant la justice des hommes, en attendant celle de DIEU.

Aussi, il est important de souligner que le choix de votre pays n’est pas fortuit. Macky SALL fait l’objet d’un dossier devant la Cour Pénale Internationale, et le Maroc, n’étant pas signataire du Statut de Rome, ne dispose d’aucune législation réglementant la coopération avec cette Cour. C’est la raison pour laquelle il a choisi de se réfugier chez vous au Maroc.

En somme Votre Majesté, le voir répondre devant la justice ne serait pas une première dans l’histoire du Sénégal. C’est sous son premier mandat que l’ancien président tchadien Hissène HABRÉ a été jugé et condamné par la Cour de Justice de l’Union Africaine.

Enfin, compte tenu de l’urgence et de l’attente des victimes pour que justice soit rendue, nous sollicitons votre aide pour faire comparaître cet homme accusé de crimes de sang et de crimes économiques. Votre statut et votre leadership, reconnus au Maghreb et en Afrique, représentent pour nous un immense espoir.

Dans l’attente d’une suite favorable, notre Collectif prie Votre Altesse Royale, d’agréer l’expression de sa très haute considération.

Le Collectif des Victimes de Macky SALL