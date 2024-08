Décès d’Issa Hayatou : 5 jours de deuil décrétés

Ancien président emblématique de la Confédération africaine de football (CAF) de 1988 à 2017, le Camerounais Issa Hayatou est décédé jeudi à 77 ans. L’institution régissant le football en Afrique a naturellement rendu hommage à cette figure incontournable du football continental, tout comme de nombreuses personnalités du football africain, dont son compatriote Samuel Eto’o.

Successeur indirect d’Hayatou, Patrice Mostepe, l’actuel président de la Confédération Africaine de Football (CAF), a ainsi rendu hommage à son prédécesseur. ”Au nom de la CAF et de ses 54 associations membres, je tiens à exprimer mes plus profondes condoléances à la famille de l’ancien président de la CAF, le président Issa Hayatou, ainsi qu’à la Fédération Camerounaise de Football, à son président Samuel Eto’o et à l’ensemble du peuple camerounais. La Confédération Africaine de Football et le football africain témoigneront toujours leur reconnaissance au Président Hayatou pour son énorme et profonde contribution, pendant de nombreuses années, à l’avancement et à l’expansion du football en Afrique. Il occupera à jamais une place dans nos cœurs et nos mémoires”, peut-on lire sur le site officiel de l’instance.

La CAF précise aussi que “les drapeaux de la CAF et de ses fédérations membres seront mis en berne pendant 5 jours, jusqu’au 13 août 2024, en hommage au Président Issa Hayatou.”