Manifs…Le CRD demande à Macky Sall de constater son échec

Déclaration du Congrès de la Renaissance Démocratique (CRD)…« And Dekkil Bokk »

Le CRD regrette profondément les premières pertes en vies humaines, conséquences d’une situation construite par une entreprise programmée de recul démocratique au Sénégal, et présente ses condoléances les plus attristées aux familles des disparus.

Après avoir fait l’étonnant et le décevant serment politicien de réduire l’opposition à sa plus simple expression, le président de la République a réduit la démocratie, les libertés publiques, citoyennes et l’état de droit à leur plus nulle expression.

Non content de surveiller, de contenir et de punir, il s’acharne dans son entreprise machiavélique de neutralisation tous azimuts, outrepassant les limites constitutionnelles de son pouvoir, dépossédant les citoyens de leurs droits fondamentaux et trahissant une fois de plus la volonté et la souveraineté populaires.

Les Sénégalais découvrent au quotidien les ruses par lesquelles il excelle terriblement dans la neutralisation de l’élection dont il cherche à accaparer le calendrier pour en faire sa propriété privée exclusive, étalant ainsi son mépris des règles élémentaires de la démocratie représentative, participative et délibérative.

Si une résistance légitime et farouche ne lui est pas opposée à temps, il inscrira inéluctablement le Sénégal dans une bien sombre destination, au regard du cycle infernal de dé-démocratisation qu’il a entrepris et qui fait des misères aux forces vives de la nation avec la politisation du droit.

Sous son règne aux allures dictatoriales, ne pas résister c’est laisser le pire s’épanouir et anéantir nos desseins républicains, après avoir neutralisé par des moyens déloyaux et indignes les hommes et les femmes porteurs de ces idéaux qui font la noblesse de l’engagement politique et la fierté de leurs concitoyens.

Neutraliser son projet dictatorial et totalitariste est le premier acte de résistance à lui opposer farouchement pour retrouver l’espoir et réhabiliter la dignité de la fonction présidentielle réduite aujourd’hui à sa plus vile expression.

Le CRD salue toutes les initiatives visant à unir les forces patriotiques de l’opposition, de la société civile et de la nation autour de l’essentiel pour freiner cette progression machiavélique de neutralisation politique, électorale et démocratique.

Le CRD exige le retour de l’état de droit, à une justice indépendante et digne. Il réclame la fin de la persécution des opposants, des rafles préventives, du recours à des milices comme supplétifs aux forces de l’ordre, la libération immédiate de tous les citoyens détenus sous de fallacieux prétextes et le retour au respect des libertés publiques, en particulier celles de la presse.

Le CRD invite la vaillante jeunesse sénégalaise qui a su se mobiliser pour stopper la progression de la dictature à la préservation des biens. Il l’appelle à une large participation aux manifestations organisées le 5 mars 2021 à travers le pays.

Le CRD alerte la communauté internationale sur les graves dérives du régime de Macky Sall qui pourraient remettre en cause la stabilité du Sénégal et de la sous-région.

Le CRD demande au Président Macky SALL de constater le grave échec de sa gouvernance politique, sociale et économique et d’engager sans délais la transition avec les forces vives.

Dakar le 5 mars 2021