Manifs…Les journalistes invités à faire preuve de Prudence

Je demande solennellement aux confrères qui sont encore dans les rédactions pour le bouclage ou pour les dernières éditions du soir d’y rester par mesure de sécurité et de prudence. Il n’y a aucune gêne ou honte de passer la nuit au bureau pour sauver sa vie. La situation est très confuse dans les rues. Tenter de rentrer dans ces conditions pourrait être synonyme de suicide. Les jeunes qui sont dehors n’ont rien à voir avec des manifestants. Ils pillent, agressent et saccagent tout sur leur passage et n’essaient de comprendre rien ou de distinguer presse, autorités ou citoyens lambda.