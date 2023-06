Manifs violentes : Y’en a marre (aussi) accuse Macky

Après son arrestation illégale et injustifiée, Aliou Sané coordonnateur du mouvement Y’en a marre et vice-coordonateur de la Plateforme des forces vives de la nation F-24 a fait face au procureur hier, jeudi 1 juin. Ce dernier a requis l’ouverture d’une information judiciaire en son encontre. Autrement dit il sera présenté à un juge d’instruction aujourd’hui vendredi 2 juin.

Comme démontré lors de la dernière conférence de presse, les charges retenues contre lui sont infondées et contrastes d’avec les preuves matérielles notamment la vidéo de son arrestation.

La journée d’hier a été marquée également par le verdict de la chambre criminelle condamnant l’opposant Ousmane Sonko et madame Ndeye Khady Ndiaye à deux ans de prison ferme, après disqualification des faits de viol et de menaces de mort. Une condamnation qui ne laisse plus aucun doute sur l’instrumentalisation de la justice à des fins politiques, qui a engendré de violentes manifestations à Dakar et dans plusieurs localités de l’intérieur du pays au cours desquelles au moins neuf (9) personnes ont été tuées. Par ailleurs, à l’instar de toutes les forces vives de la nation, le mouvement apporte tout son soutien assumé à Ousmane Sonko face à cette injustice inacceptable et ce verdict de cette farce judiciaire.

La situation que traverse notre pays relève de la seule et unique responsabilité Macky Sall qui, chaque jour, pose des actes qui font tomber les piliers de notre fragile démocratie. Interdiction du dialogue citoyen de F24, arrestations arbitraires de militants et de journalistes, suspension de signal de certaines télévisions critiques, restriction des réseaux sociaux, répression violente de manifestants, …

Par conséquent, le mouvement Y en a marre exige :

• la libération immédiate de son coordonnateur Aliou Sané, des manifestants arrêtés et de tous les détenus politiques

• l’arrêt immédiat des violences des forces de défense et de sécurité sur les manifestants non armés

• la levée du blocus de la maison d’Ousmane Sonko

• le rétablissement des réseaux sociaux et du signal de Walf TV

Le mouvement Y en a marre appelle à une mobilisation générale dans tout le pays à partir cet après-midi pour rétablir notre démocratie et l’Etat de droit dans le respect des lois et règlements de notre constitution

La Coordination