Mansour Faye à Macky : « Nous attendons votre retour au Sénégal « 

Lors de la présentation du livre-blanc détaillant les réalisations du Président sortant Macky Sall au cours de ses 12 années de gouvernance au siège de l’APR, jeudi 29 août, Mansour Faye, ancien ministre des Transports, a pris la parole pour demander à son beau-frère de revenir au Sénégal. « Monsieur Macky Sall, nous savons que vous nous suivez, nous vous disons que nous attendons votre retour au Sénégal », a-t-il déclaré.

Il a ensuite vanté les accomplissements du président, citant la construction de 10 000 km de routes et de pistes, ainsi que 320 km d’autoroutes. Il a également souligné le désenclavement de l’île à Morphil et les améliorations apportées aux réseaux routiers du Sénégal, plaçant le pays parmi les mieux dotés en Afrique de l’Ouest. L’ancien ministre a également noté l’impact significatif du Train express régional (TER), qui a transporté plus de 17 millions de passagers, transformant ainsi Dakar et stimulant l’économie nationale.