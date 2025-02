Mansour Faye : « Enfin, Diomaye reconnaissant à Macky… »

Enfin, DIOMAYE reconnaissant à Macky, lui reconnaît du mérite et le remercie publiquement? (Par Mansour Faye ancien Ministre , Maire de Saint Louis )

Vendredi prochain M. le PR Bassirou Diomaye Faye va procéder au lancement du projet de mobilisation des ressources en eau du Nanija Bolong (PROMOREN) à Koungueul. Le communiqué annonçant ce lancement présente le PROMOREN comme une des réalisations de la « Vision Sénégal 2050 ». L’occurrence en question est que l’Office des Cours d’Eau et Lacs du Sénégal (OLAC) qui en assure la maîtrise d’ouvrage, anciennement OLAG (Office du Lac de Guiers), est une émanation de la vision éclairée et futuriste du Président Macky SALL qui avait étendu ses missions, à travers la loi 2017-17 du 05 avril 2017, à l’ensemble des lacs et cours d’eau du territoire national à l’exception de ceux objets de conventions internationales. Ce nouveau repositionnement a permis à l’OLAC de developper de nouvelles approches pour la valorisation du potentiel hydrographique à l’échelle nationale. C’est ainsi que, entre autres projets initiés, le PREFERLO (Projet de Renforcement de la Résilience des Écosystèmes du Ferlo) et le PROMOREN (Nanija-Bolong) reçurent la validation du Président SALL, en conseil de ministres. Tout le processus de réalisation du Nanija Bolong, important projet qui va transformer positivement la région de Kaffrine et une partie de la région de Tambacounda en permettant l’exploitation de 12000 ha de terres et la création d’au moins 36000 emplois directs et indirects, a été totalement bouclé au départ du Président Macky SALL. La convention de financement signé le 2 juin 2022 avec la Banque Islamique de Développement, le siège du projet déjà construit et réceptionné, les marchés attribués et signés avant l’arrivée de ce nouveau régime, et les entreprises en voie d’installation sur le chantier. Il ne restait que le démarrage effectif des travaux. L’Etat étant une continuité, il est tout à fait normal que le Président Diomaye puisse lancer officiellement ces travaux. Mais là n’est pas la difficulté!

Celle-ci réside dans l’absence d’une «culture d’Etat » de nos actuels gouvernants qui semblent ignorer que dans la gouvernance d’un pays, il y a UNE PHASE DE CONSOLIDATION qui passe nécessairement par le lancement ou l’achèvement de projets conçus par ses prédécesseurs.

Mais croyez-moi, le PSE tant décrié est encore bien en marche et va continuer d’irriguer tout le mandant en cours de Diomaye, quand bien même certains veulent le rebaptiser de ce machin de « Sénégal 2050 ».

SAS « demi-dieu » a lancé le 3 Février dernier à Fass Touré le projet d’hydraulique rurale de 100 millions de dollars du Président Macky SALL. Je l’avais annoncé dans un article précédent, et en voilà un autre acte de la série de lancements ou inaugurations des projets de Macky SALL pour corroborer la pertinence du PSE qui a encore de beaux jours devant lui.

Quel sera le prochain acte ? Les châteaux d’eau de Saint-Louis ? Les forages de Diacksao et Fass Touré ? Les universités ? L’Hopital Le Dantec et les hôpitaux de niveau 3 ? Ou les mille et un projets de Diamniadio ? Les Jeux Olympiques de la Jeunesse? Le Port de Ndayane? L’autoroute Mbour-Fatick-Kaolack? Wait and see!

En bon républicain et espérant que le Président FAYE ne suivra pas le bon vouloir de SAS « demi-dieu » dans ses rêves et dérives, remerciera et reconnaîtra la pertinence de la vision du Président SALL dans cette affaire et dans tant d’autres que nous indiquerons aux sénégalais à temps voulu ! Rappelons que ce dernier en homme d’Etat à la hauteur de sa charge et en républicain élégant l’avait fait vis à vis du President Abdoulaye Wade en inaugurant l’autoroute ou l’aéroport de Diass.

Nous resterons tout ouï et attentif aux signaux d’une république élégante le vendredi prochain lors du lancement du PROMOREN à Khoungheul.

Mansour Faye ancien Ministre , Maire de Saint Louis