La hausse du coût des manuels scolaires continue de peser sur les budgets des familles sénégalaises. Pour l’année scolaire 2026-2027, la polémique autour des tarifs de la collection Didactikos relance le débat sur l’accessibilité des ressources pédagogiques. Face aux dysfonctionnements relevés sur le marché, la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l’éducation publique (COSYDEP) appelle à un encadrement public plus rigoureux.

Selon des parents d’élèves interrogés, les manuels Didactikos sont proposés entre 3 000 et 7 000 francs CFA. Les promoteurs de la collection avancent, pour leur part, des prix compris entre 3 000 et 5 000 francs CFA. Au-delà de cette divergence, la controverse met en évidence les difficultés persistantes du marché du livre scolaire.

Depuis la politique nationale du manuel scolaire de 2013, l’ouverture du secteur à plusieurs éditeurs devait favoriser la concurrence, diversifier l’offre et améliorer la qualité des ouvrages. Toutefois, des problèmes demeurent, notamment concernant la disponibilité des livres, la concentration de l’offre et le renouvellement fréquent des éditions.

Cette dernière pratique préoccupe particulièrement la COSYDEP. Lorsque de nouvelles éditions sont imposées alors que les précédentes restent conformes aux programmes, les familles doivent engager des dépenses supplémentaires. Cette situation limite également la réutilisation et la transmission des manuels entre élèves, accentuant ainsi les inégalités entre ménages.

Pour l’organisation, le manuel scolaire doit rester un outil au service du droit à l’éducation et de la réussite des élèves. Elle estime que la liberté commerciale des éditeurs doit s’accompagner d’un encadrement public garantissant la transparence, la concurrence et l’accessibilité financière.

À travers cet appel, la COSYDEP rappelle que l’accès aux ressources pédagogiques ne devrait pas dépendre des capacités financières des parents. Elle plaide ainsi pour une régulation plus stricte afin que le coût des manuels ne constitue pas un obstacle supplémentaire à la scolarisation.